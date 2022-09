Hace unos momentos la actriz y activista estadounidense, Jane Fonda, reveló a través de sus redes sociales que fue diagnosticada de cáncer de linfoma no Hodgkin, por lo que está acudiendo a tratamientos de quimioterapia para combatirlo.

La famosa actriz de la película, "Nosotros en la noche", compartió dicha información en su cuenta de Instagram, donde publicó una imagen suya de su rostro con una pequeña sonrisa y una frase mencionando que le da esperanza.

"Este es un cáncer muy tratable. El 80% de las personas sobreviven, así que me siento muy afortunada".

La actriz que actualmente tiene 84 años, mencionó que tiene suerte y se siente privilegiada, pues cuenta con seguro médico, con los mejores doctores y los mejores tratamientos.

"También tengo suerte porque tengo seguro médico y acceso a los mejores doctores y tratamientos. Me doy cuenta, y es doloroso, que soy un privilegiado en esto".

De acuerdo con la información que reveló, lleva seis meses asistiendo a terapia y está manejando adecuadamente los tratamientos, por lo que agregó que no dejará que su situación interfiera en su activismo climático.

"El cáncer es un maestro y estoy prestando atención a las lecciones que me depara. Una cosa que ya me ha mostrado es la importancia de la comunidad. De hacer crecer y profundizar la propia comunidad para que no estemos solos. Y el cáncer, junto con mi edad --casi 85-- definitivamente enseña la importancia de adaptarse a las nuevas realidades".

¿Qué es el linfoma no Hodgkin?

El instituto Nacional de Cáncer señala que el linfoma no Hodgkin es una enfermedad "por la que se forman células malignas en el sistema linfático", éste último forma parte del sistema inmunitario que ayuda a proteger el cuerpo contra otras infecciones y enfermedades.

Los síntomas del padecimiento son fiebre, sin razón conocida, sudores nocturnos excesivos, hinchazón de los ganglios linfáticos del cuello, la axila, la ingle o el estómago, sensación de cansancio, pérdida de peso, sarpullido, dolor en el tórax, abdomen y huesos.

MF