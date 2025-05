James Foley muere a los 71 años de edad

De acuerdo con información de The Hollywood Reporter, James Foley falleció en Los Ángeles a los 71 años de edad tras una prolongada batalla contra el cáncer cerebral. La información fue revelada por su representante, quien también extendió que falleció pacíficamente mientras dormía.

Foley nació en 1953 en Brooklyn y trabajó durante más de tres décadas en diversos medios audiovisuales entre los que se encuentran videos musicales, cine y televisión. En la década de los 80, trabajo de la mano de Madonna con quien estreno tres videos musicales de la reina del pop: "Live to Tell", "Papa Don't Preach" y "True Blue". Posteriormente dirigiría a la cantante en la película Who's That Girl.

Su trabajo en televisión también fue prolífico. En sus créditos se encuentran episodios de la serie clásica de terror de David Lynch, Twin Peaks. En ese mismo mundo, pero con tono distinto, también trabajó en la serie Hannibal. En épocas más recientes prestó servicios para la exitosa serie de Netflix, House of Cards, en donde trabajó en las primeras tres temporadas.

Aunque quizá su trabajo más memorable sean las exitosas secuelas de Cincuenta sombras de Grey, luego de reemplazar a Sam Taylor-Johnson en la silla de director. Foley dirigió las cintas siguientes: Cincuenta sombras más oscuras y Cincuenta sombras liberadas, ambas con recaudaciones millonarias en taquilla y con un alto impacto en la cultura popular.

