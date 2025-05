Kike Jiménez lanza "Todo cambió" y alista nueva gira nacional

Con una década de trayectoria, Kike Jiménez ha sabido cómo mantenerse fiel a sí mismo, siendo auténtico, vinculándose con la música de una manera genuina, creando material con el que verdaderamente conecta de manera personal y con el público que lo ha seguido a lo largo de diez años, y entregándose de lleno a los distintos retos y oportunidades que se le han ido atravesando en este camino sinuoso, pero gratificante, que ha sido la creación musical.

El cantante tapatío, que saltó a la fama luego de su participación en “La Voz” México -donde fue uno de los finalistas y donde compartió escenario del lado de estrellas de la talla de Laura Pausini, Miguel Bosé y María José, para luego iniciar una carrera como solista-, recientemente estrenó su nuevo sencillo “Todo cambia” , que abre nuevas posibilidades en su propia música, y que le sirve como reflexión al camino que ha recorrido; desde que no era más que un joven de 23 años sobresaliente en “La Voz”, hasta este punto en que ha sido testigo de cambios importantes en la industria musical. Cambios en los que él supo cómo mantenerse a flote y seguir haciendo lo que más le apasiona: la música.

En conversación con EL INFORMADOR, Kike Jiménez compartió los detalles de “Todo cambió”, su proyecto más reciente, además de conversar respecto a cómo ha sido su trayectoria artística a lo largo de una década, los altibajos a los que hay que enfrentarse, su proceso creativo, y cómo ha sabido mantenerse vigente pero fiel a sí mismo , en una industria que se encuentra en constante cambio.

“Todo cambió”, una canción para sanar

“Todo cambió” es una canción con la que Kike Jiménez se siente satisfecho. Parte de una exploración consciente del propio catálogo del cantante, para así indagar en lo que le hacía falta y no había hecho musicalmente; es una canción de desamor pero que apela al empoderamiento, a seguir adelante y luchar contra el dolor, en vez de regocijarse en los malestares de un corazón roto.

“Todo cambió” viene de una búsqueda que hice, muy introspectiva, de mi catálogo”, comparte el cantante tapatío, de 32 años. “Me metí a revisar qué hacía falta, qué podía ofrecer diferente a la gente, qué no habían escuchado todavía. Me gusta escribir de diferentes temas, me gusta escribir sobre el desamor, pero me di cuenta de que las canciones que había escrito hasta ahora eran bastante nostálgicas. Necesitaba una canción con un poquito más de coraje, de guitarras, de estridencia, para que la gente pueda -hablo por mí- sanar. A mí me ayuda muchísimo sanar y soltar con este tipo de canciones. Esta canción me da muchísima energía, es una catarsis en el escenario”.

EL INFORMADOR / A. NAVARRO

Un cantante que ha sabido sobrellevar los cambios de la industria

La industria musical actual y sus condiciones son muy distintas a las que había cuando Kike llegó a los escenarios, y ni siquiera ha transcurrido tanto tiempo. Entonces, las disqueras lo eran todo; hoy han quedado reducidas ante el poder de la inmediatez derivada de las redes sociales, en un proceso que, de alguna manera, sí ha impactado en la forma en la que Kike hace y se relaciona con la música , pues lo virtual le implica una presencia constante para mantenerse vigente. No obstante, fiel a su raíz y su núcleo creativo, a lo que él defiende musical y artísticamente, ha logrado adaptarse a las nuevas condiciones sin desapegarse o desprenderse de lo que él es y busca como cantante y como músico.

“Ha sido todo un tema porque la inmediatez de las plataformas y la industria musical te van exigiendo sacar música cada vez más seguido”, comenta Kike Jiménez, respecto a los cambios que la industria ha ido atravesando. “Y he estado activo constantemente, no hay un año en el que deje de hacer cosas. Sin embargo, subirte a la ola de sacar una canción por mes es un tanto complicado porque yo me tomo mi tiempo para crear, para producir un proyecto, un sencillo, un disco. Entonces, el poder sacar mi primer sencillo del año en estas fechas tiene mucho significado para mí porque siento que es una buena época”.

Asimismo, Kike Jiménez reflexionó sobre las cosas que le han tocado vivir desde que inició en “La Voz”, hace ya una década, para luego aventurarse en su proyecto como solista; cómo las redes sociales han influenciado en el papel de los artistas, y cómo esto le ha permitido libertad creativa, pero sin alejarse de lo que él mismo valora y con lo que se identifica , con lo que conecta.

“Sí han tenido mucho efecto las redes sociales, porque no podemos vivir aislados. Mi vida ideal sería irme a una cabaña y escribir música, y no enterarme de lo que sucede afuera, porque causa ansiedad, causa frustración. En estos tiempos ya no puedes ser solo un artista, tienes que ser creador de contenido , tienes que estar ahí constantemente donde todo mundo está, pero siempre trato de volver a mi esencia. Ya son diez años; crecer en esta industria me ha permitido darme cuenta de muchas cosas increíbles, muchas cosas muy bonitas, pero también darme cuenta de esa otra parte no tan linda, un poco más oscura. Yo quiero seguir creciendo, expandiéndome, disfrutar del proceso, recordarme todo el tiempo por qué hago las cosas. Cuando inicié tenía 23 años, no tenía mucha noción de la industria musical, y todo va cambiando constantemente. Me han tocado cambios muy fuertes, desde los dioses que eran las disqueras, hasta ver cómo se desvanecen. Yo voy tratando de encontrar mi fórmula, mi camino. Me siento más libre en el sentido en el que tengo más decisión artística, libertad, expresión. Me permito ser lo que quiero decir y hacer y lo hago a mi manera. Y si resuena con alguien allá afuera, qué mejor”.

EL INFORMADOR / A. NAVARRO

Kike Jiménez presentará “Todo cambió” en el contexto de su tour “En todas partes” , hoy viernes 9 de mayo en el Foro Cuerda Cultura - localizado en Garibaldi 580-, un espacio en el que la convivencia con los fanáticos será cercana, y donde contará con Paola Meza, María de Lunaem y Azucena del Toro como invitadas especiales. El video musical de la canción será estrenado el mismo día, aunque la melodía se encuentra ya disponible en su canal oficial de YouTube.

“A toda la gente de EL INFORMADOR, les invito este 9 de mayo en Cuerda Cultura, se abren puertas a las 7:00 de la noche, habrá invitados especiales. Se va a poner bien chida la fiesta, ahí los espero”, compartió el cantante.

AL