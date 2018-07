James Corden se convierte en un "Backstreet Boy"

El comediante británico James Corden sorprendió a los seguidores de los "Backtreet Boys" al aparecer durante uno de los shows de residencia del grupo en Las Vegas.

En un video publicado en el canal de su programa "The Late Late Show with James Corden" se puede ver cómo el conductor llegó al ensayo de la banda para convertirse en un "Backstreet Boys" y prepararse para el concierto.

El humorista les pidió a los vocalistas que cerraran los ojos y votaran por un miembro del grupo para ocupar su lugar. Corden tomó la decisión solo e invitó a Brian Littrell a dejar el grupo. "Muéstrame el significado de estar solo", el anfitrión se quebró cuando el cantante se alejó arrastrando los pies.

En el material Corden aparece haciendo chistes y bromeando mientras los cantantes le enseñan la coreografía.

El grupo y James Corden interpretaron el tema "Larger than life", los asistentes al darse cuenta de que James Corden era parte del grupo lo ovacionaron.

Al finalizar la canción el conductor se despidió del público y agradeció a Howie, Brian, Nick Carter, Kevin y A. J. y los cantantes dijeron que faltaban por cantar 22 canciones más.

Recientemente los "Backstreet Boys" lanzaron una nueva canción, "Do not Go Breaking My Heart", el sencillo principal de su próximo noveno LP, aún no anunciado.

JB