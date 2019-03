Jacqueline Andere asegura que visitará a Silvia Pinal en el hospital

La reconocida actriz Jacqueline Andere, quien ha participado en teatro, cine y televisión, lamentó no haber podido ir a ver "a su amiga", la actriz Silvia Pinal, quien se encuentra en el hospital recuperándose de una bronquitis.

“Ayer me enteré, dije no es cierto, en ese momento le hablé a mi amiga mutua, para preguntarle qué pasaba y me platicó, por lo que espero ir mañana (miércoles) al sanatorio”, expresó la actriz Jacqueline Andere.

Entrevistada durante la alfombra roja, con motivo de la entrega de Premios de la Agrupación de Críticos y Periodistas de Teatro (ACPT), que se realizó en el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”, comentó que le llevará amor a su amiga Silvia Pinal.

Respecto al contrato de trabajo que tiene con la empresa en la que trabaja, explicó que habló con ellos y tiene unos meses más de lo que supuestamente dan, pero una vez que termine, ya no tendrá exclusividad.

Por su parte, Chantal Andere opinó el trabajo de su mamá (Jacqueline) y la empresa televisiva, “no tiene exclusividad, pero tiene vida, tiene sus cosas, ha trabajado toda su vida, tiene trabajo, es abuela de dos nietos divinos y tiene una hija.

Agregó que "hay que girar con las cosas, hay que avanzar, hay que caminar, estuvo muchos años en una empresa televisiva que le dio lo que quiso, que hubo una relación de amor siempre y que la sigue habiendo".

“Hoy todo el mundo podemos trabajar donde queramos, no es ella, ni soy yo, ya son otros tiempos, ya es otra forma, las plataformas digitales nos vinieron a cambiar un poco la televisión como lo hacíamos antes”, precisó Chantal.

AC