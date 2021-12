Jacky Bracamontes vivirá una "Navidad no tan padre"

Hoy, 21 de diciembre, se estrena en Netflix la comedia mexicana “Una Navidad no tan padre”, donde vuelven a la carga los actores Héctor Bonilla, Benny Ibarra y Jacky Bracamontes. Las nuevas aventuras esta vez serán en la playa para celebrar la víspera de Navidad y con una anfitriona de lujo: Angélica María.

Esta película producida por Panorama Global, dirigida por Raúl Martínez y escrita por Eduardo Donjuan y Pedro González “Zulu”, podría verse como una secuela de “Un padre no tan padre” (2016), o una hazaña especial a propósito de las fechas decembrinas, lo cierto es que la diversión familiar está garantizada, pues además de los protagonistas, también está un elenco estelar conformado por: Renata Notni, Juan Pablo de Santiago, Daniel Martínez, José Carlos Ruiz y Tina Romero, entre otros más.

En entrevista para EL INFORMADOR, Jacky Bracamontes comparte que los deseos se decretan y ahora están los resultados, el elenco tenía muchas ganas de seguir contando la historia de vida de “Don Servando” (Bonilla) y la comuna de hippies, y así ha sucedido.

Talento. “Don Servando” (Héctor Bonilla) regresa con una nueva aventura. Netflix

“Fue un regalo de la vida. Cuando terminamos ‘Un padre no tan padre’, obviamente todos la pasamos espectacular, en la película se ve cómo nos llevábamos todos, como una familia real. Y dijimos que sería buenísimo hacer una secuela de esta película”, resalta Jacky que comenzaron a imaginar que podría ser en una playa o escenario similar, “…y cuidado con lo que pides o lo que decretas porque se puede hacer realidad. Y estoy muy feliz, cuando nos compartieron la noticia yo no lo podía creer, estamos muy emocionados todos por el proyecto, porque quedamos enamorados de ‘Un padre no tan padre’ y de todos los personajes, pero sobre todo por vivir el reencuentro y estar compartiendo juntos varias semanas en la playa. ¡Qué regalo!”.

Y qué regalo también es que se haya subido al barco Angélica María, ella interpreta a “Alicia”, la tía de “Alma” (Jacki), ella vive en la playa, a donde llegan “Don Servando” y su tribu a pasar la Navidad. Pero pronto las desavenencias surgirán entre este par de personajes, porque cuando la posición de don “Servando” en su familia es cuestionada por “Alicia”, él no se detendrá ante nada para demostrar que ella es una persona “horrible” que solo ve por sí misma... incluso si eso significa arruinar la Navidad para todos.

“¡Qué regalazo el de mi tía hermosa! Porque yo ya conocía a Angélica obviamente, pero nunca había trabajado con ella y fue una experiencia inolvidable, nos adoptamos ya de por vida, yo la amo. Además de compartir con ella muchas escenas, el platicar, sus experiencias de vida, los consejos que me dio y lo que me hizo reír, carcajearme que hasta me dolió la panza, de verdad que fue una gran aportación para esta película”.

¿De qué va “Una Navidad no tan padre”?

“Don Servando” (Héctor Bonilla), mejor conocido como el abuelo gruñón, regresa después de su aventura en “Un padre no tan padre” (2016). Esta Navidad lo veremos junto con una nueva familia extendida formada por su hijo “Fran” (Benny Ibarra), su nuera “Alma” (Jacqueline Bracamontes) y una divertida comuna hippie que incluye a “Gala” (Renata Notni), “Renato” (Juan Pablo de Santiago), y “Bill” (Daniel Martínez). Juntos viajarán a la playa para pasar la Navidad con la tía de “Alma”, “Doña Alicia” (Angélica María), una exigente mujer que se convierte en la némesis definitiva de “Don Servando”.

Conflictos de pareja

En esta nueva aventura “Alma” y “Fran” (Benny) han tenido ciertos malos entendidos por falta de atención como pareja, y este viaje a la playa puede funcionar, o no, para resolver sus conflictos, al respecto, cuenta Jacky que ella ha estado en la posición de ambos personajes. “En esta situación con ellos, en lo persona a mí me ha pasado a veces ser ‘Fran’ y a veces ser ‘Alma’, que primero pobrecita que no me la pelan, pero yo, cuando me ha tocado ser ‘Fran’ es porque tengo una familia grande, tengo cinco hijas y un marido que vale como por cuatro o cinco niños (risas). Entonces, es mucho trabajo, pero amo, adoro y respeto muchísimo mi trabajo, y hay veces que se me ha acumulado”.

Expresa que normalmente trata de espaciar las cosas, “si hago un proyecto que me requiere varias semanas, hago un break de algunos meses para estar en mi casa con el trabajo más difícil que es el de ser mamá. Pero hay veces que no se puede, por fechas o por cuestión del trabajo, así que se acumula, y de repente digo, mis hijas me necesitan, y hasta mi marido me ha dicho que le baje tres rayitas al tren de trabajo, y tiene toda la razón. Pero por otro lado, cuando me ha tocado ser ‘Alma’, que mi marido está viendo el celular, trabajando, como ‘Alma’ le dice a ‘Fran’, yo también le digo a Martín: ‘No se va a acabar el mundo, deja el celular’”.

Para Jacky retratar esto en pantalla habla de un conflicto muy real que viven las parejas, además apela a la terapia en la relación, tal como sucede en la película. “Porque muchas veces nosotros como pareja queremos resolver todo y a veces se nos sale de las manos, y hay que pedir ayuda cuando sabemos que se necesita”.

Finalmente, resalta Jacky que la Navidad es su época favorita del año, por lo que participar en una película con esta temática es muy importante para ella. La historia de esta familia puede contar más cosas en la pantalla grande, y por lo pronto Jacky lo decreta para que así suceda.

MQ