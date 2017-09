J.J. Abrams adaptará la cinta japonesa "Your Name"

El cineasta estadounidense J.J. Abrams producirá la adaptación a acción real de la película de animación "Kimi no na wa" (Your Name), el segundo filme nipón más taquillero de la historia, anunció hoy la productora japonesa Toho.

El nuevo proyecto del director de "Star Wars: The Force Awakens" y responsable de la serie de televisión "Perdidos" correrá a cargo de Paramount Pictures y la independiente Bad Robot, en colaboración con Toho, la productora del original nipón.

Según reveló hoy Toho en un comunicado, el guión de la película que aún no tiene fecha de estreno correrá a cargo de Eric Heisserer, nominado a los premios Oscar de este año por "Arrival".

"Your Name" (2016) narra la historia de dos estudiantes de bachillerato -él residente en Tokio y ella en una bucólica aldea del centro de Japón- que comienzan a despertar aleatoriamente en el cuerpo del otro y acaban descubriendo que su destino está vinculado de manera trágica y misteriosa a la llegada de un cometa espacial.

"Es una película construida desde el punto de vista local de la forma de vida japonesa y con técnicas locales. La mezcla de una obra así con el toque de Hollywood podría dar como resultado nuevas posibilidades", dijo el escritor y director del filme de animación original, Makoto Shinkai, en el comunicado.

El cineasta japonés, al que algunos miembros de la crítica han tildado como un posible nuevo Hayao Miyazaki, afirmó que está "deseando ver terminada la adaptación".

El romanticismo fantástico de "Your Name" ha batido récords en los cines de todo el mundo y se ha convertido en la segunda película japonesa más taquillera de la historia del cine en Japón sólo superada por la oscarizada "El viaje de Chihiro" (Spirited Away, Sen to Chihiro no kamikakushi, 2001).

La película ha sido, además, la cuarta más vista en la historia cinematográfica del país asiático -después de la citada película de Studio Ghibli, "Titanic" y "Frozen"-, y su filón ayudó a Japón a batir en 2016 su récord de espectadores en 40 años.