J Balvin y Skrillex lanzan "In Da Getto"

El colombiano J Balvin colabora con Skrillex en la nueva canción y video, "In Da Getto". Dirigido por Alfred Marroquín, el video captura la energía pegajosa del tema a medida que sigue al dúo a través de diferentes fiestas, comparte en un comunicado Universal Music.

En el arte del video y el sencillo figura el reconocido comediante de Tik Tok, Khaby Lame, uno de los generadores de contenido con mayor crecimiento dentro de la plataforma, quien inicialmente compartió el arte del sencillo a principios de esta semana, al igual que Mufasa, quien baila en el video junto a Balvin, además de ser uno de los principales bailarines de la plataforma TikTok.

"In Da Getto", producido por Skrillex y Tainy, llega con fuerza como el himno perfecto del verano. El nuevo sencillo incluye elementos del éxito de los años 90, "In De Ghetto" de David Morales y The Bad Yard Club con la colaboración de Crystal Waters y Delta.

El tema original de Morales fue icónico dentro de la cultura neoyorquina durante los años 90, así que era natural que Balvin, Skrillex y Tainy lo imaginaran con una visión propia como el nuevo tema del verano.

Este estreno mantiene el ímpetu de #TiempoDeBalvin, tras el lanzamiento de su remix "Poblado" con Crissin, Totoy El Frio, Natan y Shander junto a Karol G y Nicky Jam, su colaboración con el artista puertorriqueño Jay Wheeler en "Otro Fili", y su canción con la cantante argentina María Becerra, "Qué Más Pues?", que continua formando parte de la lista Top 12 global de Spotify luego de llegar al puesto uno en la lista de debuts globales en Spotify tras su lanzamiento. Balvin continúa abogando por el talento latino, ya sea de aquellos nombres ya establecidos o de las nuevas voces.

Junto con el lanzamiento de "In Da Getto", J Balvin está anunciando un par de colaboraciones multidisciplinarias, al igual que una nueva edición de su colección "Neón". Demostrando el amor de Balvin como efímero de colección, el artista y Hasbro están lanzando la primera figura Transformers basada en el artista, el "J Balvintron", el cual estará disponible para pre-orden por 69.99 dólares el martes, 13 de julio a las 09:00 de la mañana.

La noticia de los Transformers llega tras el anuncio de la colaboración de Balvin con Kokies en dos juguetes de edición limitada, una figura con cabello rosado y otro de cabello rubio de J Balvin, que están disponibles para pre-orden y serán enviados a finales del mes de julio.

Finalmente, J Balvin está anunciando "Neón" Punta Cana – una experiencia con todo incluido en la playa con presentaciones en la arena, noches de discoteca en Punta Cana y fiestas en la piscina en diferentes piscinas alrededor de la propiedad de Punta Cana, donde la comida y bebida está incluida, que tomará lugar este diciembre en la República Dominicana. "Neón" Punta Cana es una expansión de la serie de "Neón" de Balvin, donde los tres fines de semana anunciados en Las Vegas en septiembre están completamente agotadas en las cuales se presentan J Balvin y sus amigos.