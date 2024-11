Its time: Mariah Carey despide Halloween y da la bienvenida a la Navidad

Con el inicio de noviembre, Mariah Carey, la indiscutible reina de la Navidad, sorprendió a sus millones de seguidores al iniciar oficialmente la época navideña , el 31 de octubre, Carey público en sus redes sociales un video despidiendo al Halloween.

En el video, la cantante se caracterizó como Morticia Addams, en un video a blanco y negro empezó a bailar tango con su Homero, mientras estaban en un tétrico castillo gótico muy al estilo de Halloween. La magia inconfundible de la Navidad empezó al ver como de un armario salían adornos junto a su icónico abrigo rojo , cambiando el ambiente, volviéndolo muy colorido mientras iniciaba su clásico “It’s time”.

El video, que incluye fragmentos de su emblemático tema ‘All I want for Christmas is you’, se ha viralizado rápidamente, generando millones de reproducciones y comentarios de fans emocionados por el inicio de su temporada favorita, debido a que el público sigue asociando a la cantante con el espíritu navideño, esto se convirtió en un fenómeno que año tras año marca el inicio de las festividades.

Éxito navideño

La popular canción ‘All I Want For Christmas Is You’, sonó por primera vez en 1994 y poco a poco fue tomando popularidad hasta llegar al primer lugar en las listas de reproducción en época navideña . El tema ha conseguido en tan solo en una temporada 23.7 millones de reproducciones y siempre lo lanza el primero de noviembre, que por cierto este 2024 cumple 30 años.

AF