¿Pensión Bienestar también dará aguinaldo en 2024?

En México, la Pensión Bienestar es uno de los apoyos sociales más valorados por los mexicanos , iniciado durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y continuado bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum. Este programa beneficia a un sector vulnerable de la población: los adultos mayores. Sin embargo, al acercarse el cierre del año, surge una inquietud entre los beneficiarios respecto a la posibilidad de recibir un pago adicional como aguinaldo.

El aguinaldo es una prestación laboral establecida por ley , que corresponde a un mínimo de 15 días de salario y debe ser pagado antes del 20 de diciembre. Este beneficio es uno de los más esperados por los mexicanos, pero es importante destacar que no se aplica de la misma manera para todos los grupos.

¿Quiénes recibirán aguinaldo?

El aguinaldo se otorga a trabajadores activos y jubilados de algunas instituciones. Entre las pensiones que sí incluyen aguinaldo se encuentran:

• Pensión IMSS: Los jubilados que han trabajado bajo el Instituto Mexicano del Seguro Social tienen derecho a recibir aguinaldo, ya que su pensión se deriva de una relación laboral formal.

• Pensión ISSSTE: De igual manera, los jubilados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado también son beneficiarios de esta prestación.

¿Qué pasa con la Pensión Bienestar?