Itatí Cantoral ha dado mucho que hablar en los últimos días. Es que la actriz de 47 años ha presumido de su silueta en redes sociales, pues con un trikini brasileño ha logrado deslumbrar al fandom.

Hasta sus hijos, los gemelos José Eduardo y Roberto Miguel han quedado atónitos con las fotos de su madre y no han dudado en dejar su like en la caja de Instagram. Pero ellos no han sido los únicos en reaccionar ante las fotos de Itatí Cantoral. Varios famosos han dejado sus comentarios bajo las postales con las que la actriz cosechó casi 200 mil corazones en la red social.

Lucero, Andrea Legarreta, Gabriela Zamora y Eugenia Cauduro son tan solo algunas de las famosas que han dejado su comentario ante la belleza de su colega. Itatí Cantoral explicó que "el único modo de hacer un gran trabajo es amar lo qué haces". Ese fue el epígrafe que eligió para posar con la trikini brasileña y demostrar lo espléndida que está a sus 47 años. Fue tal el revuelo que armó con sus fotos que más celebridades se sumaron a la publicación de Itatí Cantoral.

Eduardo Capetillo Jr, Erik Rubín, Sebastián Rulli, Grettel Valdez, Gaby Rivero, Esmeralda Pimentel y hasta Aracely Arámbula comentaron las atrevidas postales de la actriz. Qué dijeron los famosos de la tikini de Itatí Cantoral Lucero fue una de las primeras celebridades en comentar las fotos de Itatí Cantoral. "Pero buenoooooo! Qué es esto tan guapísima?! Woooooooooooooooooow!", escribió la cantante junto a varios emojis.

Luego fue el turno de Andrea Legarreta quien solo pudo expresar un "Woooooooow WOOOOW woooooooow" ante el jugado álbum de la villana de telenovelas. "Ay! Te amoooo ! Estás mejor q nunca", agregó Gabriela Zamora bajo el carrusel de Itatí Cantoral. José María Galeano fue otro de los famosos que quedó deslumbrado ante la belleza de la actriz. "Cada día más bella. Te quiero, guapa!!", escribió añadiendo 3 corazones rojos en su comentario.

La periodista Astrid Rivera tampoco quiso quedarse afuera cuando estampó su "preciosa" junto a las jugadas fotos.

FS