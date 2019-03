Isabella comienza su andar en la música

La cantante mexicana de 16 años, Isabella Figueroa, arranca su camino en la música con la salida de su primer sencillo “Bandido”, bajo la producción de Max Calo, Alessandro Calemme y Loris Ceroni. La música y el entretenimiento no son ajenos a Isabella, es hija de Deborah Ortiz y Fernando Figueroa, ella ex integrante de Pin y Mimania, y él, productor musical; además es nieta de la actriz Rosa María Vázquez quien trabajó con grandes de la actuación como Cantinflas, Mauricio Garcés y Javier Solís.

“Desde chiquita tengo este sueño y me he estado preparando profesionalmente para comenzar con la música, presentar mi sencillo, hacer entrevistas y shows, la verdad es muy padre. Desde los cinco años me gustaba cantar. Mi papá y yo grabábamos canciones, después entré a estudiar teatro musical y comencé con clases de canto y de piano, así que he estado persiguiendo este sueño desde hace mucho”, expone en la joven artista.

Sobre su propuesta musical, Isabella explica que quiere ser una cantante integral donde pueda desarrollar su talento en distintos estilos y sonidos. “Yo quiero hacer muchas cosas grandes, que la gente se pueda identificar conmigo, ahorita están estos ritmos de pop urbano, pero más adelante me interesa hacer una balada”.

Por ejemplo, la canción de “Bandido” fue una apuesta de parte de su equipo de trabajo, y señala que en este momento prefiere arroparse y seguir sus consejos. Anota que siempre está pendiente de las decisiones que se tomen con respecto a su proyecto musical.

“Tengo tablas muy importantes, creo que es clave ser una artista completa y saber un poco de todo”, apunta Isabella, quien además ha participado en diferentes obras de teatro musical cómo “El libro de la selva”, “Vaselina” con el papel de “Sonia Rizzo”, así como en la obra “Qué plantón” en el papel de la “Hiedra venenosa”, bajo la dirección de los maestros de la escuela Proart de Gerardo Quiroz. “Estuve en clases de jazz, de ballet y de tap, son herramientas que tengo para hacer esto ya profesionalmente”.

Isabella reconoce que es muy receptiva de la evolución que vaya desarrollando su carrera, pues si en un futuro se presenta la oportunidad de grabar en otro idioma, lo hará. “Estoy abierta a todo, si se me presenta una balada o un reggaetón, también lo haría”.

Comparte, a modo de consejo para las jóvenes que al igual que ella tienen un sueño por cumplir, que no desistan y sean persistentes. “Mi familia me da muchos consejos, me apoya muchísimo y eso me gusta mucho porque me siento segura. Yo lo que transmito es que nunca dejes de seguir tu sueño en cualquier cosa que quieras hacer, todo es cuestión de tiempo y paciencia, así todo se irá dando”.