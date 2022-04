Iron Maiden: Mastodon abrirá el concierto de la banda británica en México

A la espera de que Iron Maiden regrese a México el próximo 7 de septiembre con su gira “Legacy Of The Beast”, Ocesa ha confirmado que para este show Mastodon será la banda invitada que inicie la jornada musical de metal en el Foro Sol.

“Legacy Of The Beast Tour 2022”, considerada como una de las giras más importantes en su producción, marcará el retorno de Iron Maiden tras su pasada presentación en México en 2019, donde ofertó tres fechas de lleno total con el peculiar estilo de Bruce Dickinson, Steve Harris, Janick Gears, Dave Murray, Nicko McBrain y Adrian Smith.

Mastodon, fundada en 1999, es una fuerte banda exponente del metal, y con su noveno y más reciente disco “Hushed And Grim”, la agrupación -originaria de Atlanta- desafía los tiempos convencionales de la era del streaming, con una poderosa y extensa producción de 88 minutos, su primer doble LP que incluye los éxitos “Teardrinker” y “Pain with an Anchor”; en 2018, Mastodon ganó su primer GRAMMY con “Sultan’s Curse”, obteniendo el galardón a “Mejor Performance de Metal”.

Los boletos para “Legacy Of The Beast Tour 2022” de Iron Maiden están a la venta en Ticketmaster y en las taquillas del Foro Sol.

MF