Hay historias del Universo Cinematográfico de Marvel que se destacan por un tono distinto, una estética única y una forma de mostrar a los personajes nunca antes abordada. Ese es el caso de Invasión Secreta, la nueva serie de Marvel Studios que ya se puede ver exclusivamente en Disney+.

La nueva producción en clave de thriller de espionaje marca el regreso de Nick Fury, interpretado por Samuel Jackson, y lleva al MCU en una dirección inexplorada.

La historia de seis episodios sigue al legendario superespía de S.H.I.E.L.D. en su intento contrarreloj de frustrar una invasión clandestina de la Tierra por parte de una facción de Skrulls que cambian de forma.

“Nos interesó el elemento de thriller político sinuoso que tiene “Invasión Secreta”, así como la paranoia inherente de la idea de no saber en quién confiar y en quién, no. Y los Skrulls se verán en formas que no se han visto hasta ahora”, comenta Kevin Feige, presidente y productor ejecutivo de Marvel.

Una pregunta sin respuestas

Para el equipo detrás de la serie, la pregunta que funcionó como punto de partida para el desarrollo de la historia provino directamente de los cómics de Marvel. En Secret Invasion, una serie limitada de cómics publicada en 2008, el slogan era “¿en quién confías?”.

Ante la presencia de un Skrull capaz de tomar la forma de cualquier persona, la interrogante es inquietante para quien esté ante su presencia. Y a la inversa sucede lo mismo: Cuando formas parte de los Skrulls, una especie de extraterrestres que ha sido desplazada de su planeta y defraudada por quien prometió encontrarle un nuevo hogar, difícilmente se pueda depositar la confianza en alguien.

“Todo el mundo desconfía de alguien. Es lo que los humanos siempre han hecho. Mira el mundo de hoy. ¿En quién confías? Al explorar este tema, Nick Fury se pregunta tanto por dentro como por fuera: ¿En qué puede confiar en los demás y en qué puede confiar en sí mismo?”, explica el director Ali Selim.

Los Skrulls al centro

El dilema de la confianza conecta la trama de Invasión Secreta con la película de 2019 Capitana Marvel, donde los Skrulls hicieron su debut en el MCU, desplazados tras la guerra Kree-Skrull. Ahora, varias décadas después de los acontecimientos de la película, la especie está escondida en la Tierra y sus miembros usan sus identidades humanas para camuflarse. Entre ellos, una facción rebelde surge como una amenaza a la raza humana.

Cuando Nick Fury es informado al respecto por su dupla de confianza —el general Skrull Talos, interpretado por Ben Mendelsohn, y la agente María Hill, personificada por Cobie Smulders— comienza un viaje intrigante.

Un nuevo tono

A partir del dilema central de la confianza que atraviesa toda la historia, los realizadores encontraron un tono para la serie que acompaña la premisa. Además, con Fury al centro, el género del thriller, más terrenal y realista, resultaba orgánico para el personaje y su accionar.

“Nick no tiene superpoderes. Su superpoder es su cerebro y su fuerza de voluntad y esas son cosas que salen muy bien en una novela de espionaje. Básicamente, le estamos permitiendo ser un detective y un espía en un sentido muy real y eso se sintió como el mejor uso de ese personaje”, señala Schwartz.

Todos los títulos del MCU en los que aparece Nick Fury (Capitana Marvel, Iron Man 2, Capitán América: El primer vengador, The Avengers: Los vengadores, Agents Of S.H.I.E.L.D., Capitán América y el soldado del invierno, Avengers: Era de Ultrón y Avengers: Endgame) se encuentran disponibles en Disney+.

