Intocable apunta a nuevos sonidos

Intocable alista su próximo concierto en la ciudad, agendado para el próximo 30 de marzo. Para entonces ya habrá salido su nuevo material, titulado “Percepción”, un álbum que será lanzado a mediados de ese mes y del cual ya han compartido algunos sencillos, destacando en especial la buena recepción de “Tu soledad y la mía”.

Ricky Muñoz, vocalista del grupo, platicó sobre este tema: “Ha tenido muchas reproducciones. Es algo que todavía está difícil, es como abrir Facebook y tener likes… Lo importante es que seguimos siendo de la escuela vieja, en la que la gente va a los eventos y canta las canciones; y ahí es donde aprendemos lo que es importante: que la gente ya está coreando los temas”.

Este 2019, además del nuevo lanzamiento, Intocable celebra también 25 años de carrera, un cuarto de siglo en el que su esencia no ha cambiado: “La música se consume diferente, pero la materia prima es la misma. Hay que sacar una buena rola”.

Ya en plena gira ‘Percepción’ 2019, el también acordeonista recordó la experiencia que ha acumulado en Intocable: “Lo que he aprendido de estar en una banda es que los años no pasan. Obviamente si nos vemos en el espejo sí pasan: pero seguimos siendo esos niños, no conocemos otra vida, de un patrón que nos diga que tenemos que entregar. Es básicamente viajar, hacer bromas, reír, pasarla bien y subirnos a tocar. Es increíble estarlo haciendo por 25 años y tener todavía relevancia, un público que nos acompaña. Tomamos en cuenta todos los premios y reconocimientos, pero no hay un premio más grande que darnos cuenta que la gente ahorra meses cuando va a ver a Intocable; las muchachas que se compran su vestido, se peinan… Los chavos si no viven en la ciudad, consumen gasolina… Tomar en cuenta todo eso que hacen por vernos, eso todavía no lo podemos creer. Estamos muy agradecidos”.

Los grandes cambios

Aunque Ricky asegura que muchos detalles siguen igual en su carrera, algunas cosas se han ido modificando. Por ejemplo, en el rubro de las grabaciones, hay cosas que sí han cambiado: “Antes teníamos un presupuesto para grabar y grabábamos un disco en tres días: ahora tardamos tres años”.

En particular, el nuevo álbum que compartirán en unos días comenzó a planearse el verano del 2016: “En este disco, antes de sentarnos con los compositores, teníamos ganas de hacer una placa nueva, pero sin hacer el mismo proceso creativo (juntarse, compositor, arreglos, grabar). Sentía que estábamos estancados en ese proceso. Decidimos hablarle a un productor ajeno al grupo y ser la banda sumisa, ver sus ideas y qué hace para el grupo”.

Don Was, fue el productor, quien también ha trabajado con los B-52, Iggy Pop, Ringo Starr y Roy Orbison, entre muchos otros: “Estaba raro, él no entiende español, pero era interesante la manera en que medíamos si la canción era buena y le gustaba. Se reflejaba en él, si tenía un buen ritmo”. El material se grabó en marzo de 2017: “Fuimos a un estudio legendario, Sound City en Los Ángeles. Allí fueron jornadas extensas de trabajo, llegamos a grabar al mediodía, para las 10 de la noche salíamos. En dos semanas terminamos la producción completa. Hemos lanzado ya cuatro canciones, de las cuales dos son sencillos. El 15 de marzo sale en plataformas digitales”.

Para Saber

Intocable en el Auditorio Telmex/ sábado 30 de marzo 2019/ 21:00 horas/ Boletos en taquilla y en el sistema Ticketmaster de $275 pesos a mil 395 pesos.