Inteligencia Artificial: ¿Qué canciones de Roberta Flack recomienda?

Nacida en Black Mountain, Washintong, y fallecida el pasado 24 de febrero, Roberta Flack fue una compositora, pianista y cantante de subgéneros musicales como el soul, rhythm and blues (R&B) y quiet storm —formato de radio nocturna en la que destacan las slow jams: baladas de R&B de ritmo acompasado—.

Flack se caracterizó gracias a sus interpretaciones: poderosas, graves, de timbre telúrico. Ganó innumerables premios y distinciones a lo largo de su trayectoria, la cual duró más de cincuenta años. Teniendo esto a consideración ¿cuáles son sus mejores canciones? Podríamos decir que su canción más bella es “Killing Me Softly with His Song”, sin embargo, preferimos consultar con la inteligencia artificial, ChatGPT para brindar una respuesta objetiva.

"The First Time Ever I Saw Your Face" (1972)

Aunque fue escrita en 1957 por Ewan MacColl, la versión de Flack, incluida en su álbum First Take (1969), se convirtió en un éxito cuando Clint Eastwood la usó en la película Play Misty for Me (1971). La interpretación de Flack es delicada, con una instrumentación minimalista que resalta la intensidad emocional de su voz. Esta balada se convirtió en su primer gran éxito, alcanzando el número uno en el Billboard Hot 100 en 1972 y ganando el premio Grammy a la Grabación del Año.

"Killing Me Softly with His Song" (1973)

Quizás su canción más famosa, Killing Me Softly with His Song, es una obra maestra del soul y el pop. Fue escrita originalmente por Charles Fox y Norman Gimbel, inspirados en la reacción de la cantante Lori Lieberman al escuchar a Don McLean en un concierto. Sin embargo, fue Roberta Flack quien llevó la canción al estrellato con su interpretación en 1973. Su versión alcanzó el número uno en las listas de éxitos y ganó dos premios Grammy. Décadas más tarde, el grupo Fugees hizo un exitoso remake de la canción en 1996.

"Feel Like Makin' Love" (1974)

Esta canción es otro clásico de su repertorio. Compuesta por Gene McDaniels, Feel Like Makin’ Love fue lanzada en 1974 y rápidamente se convirtió en un éxito, alcanzando el número uno en el Billboard Hot 100. Su estilo suave y sensual, con una base de jazz y soul, la convierte en una de las canciones románticas más bellas de la época. La producción es sutil, con una instrumentación que complementa perfectamente la cálida voz de Flack.

