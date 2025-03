Tres canciones de los "New York Dolls" recomendadas por la crítica

Según información de la revista especializada en música, Far Out, los New York Dolls —nativos de Nueva York—fueron uno de los mayores pioneros del punk rock. A pesar de su actividad intermitente, los Dolls se mantuvieron como una de las agrupaciones más influyentes. Su impacto se extendió a algunas de las figuras más destacadas de la historia del rock, como los Sex Pistols, los Ramones, Guns N’ Roses, The Damned.

Pese a que no fue la banda más reconocida comercialmente, lograron una presencia inconfundible tanto dentro como fuera del escenario. Pues adoptaron una estética de vestimentas andróginas que incluían atuendos de cuero rojo, maquillaje y, en muchas ocasiones, un estilo completamente drag .

Tres canciones de New York Dolls, recomendadas por la crítica

‘Stranded in the Jungle’ (1974)

Versión de la canción original del grupo de doo-wop estadounidense The Jay Hawks, los New York Dolls la incluyeron en su álbum Too Much Too Soon (1974) y la lanzaron como el sencillo principal del disco. Posteriormente, también formó parte de su álbum recopilatorio Rock ’n’ Roll (1994).

‘Jet Boy’ (1973)

Jet Boy fue la canción que cerró su álbum debut New York Dolls (1973). Escrita por David Johansen y Johnny Thunders. El 27 de noviembre de 1973, los New York Dolls interpretaron Jet Boy en el programa The Old Grey Whistle Test. Su actuación llevó al presentador de la BBC Two a referirse burlonamente a su música como mock rock (rock falso).

‘Looking for a Kiss’ (1973)

Incluida en su álbum New York Dolls (1973), esta canción parece, en un principio, hablar de un hombre desesperado por conseguir un beso de su interés romántico, sin embargo, en la última parte del tema, la frase "looking for a kiss" (buscando un beso) se transforma en “looking for a fix and a kiss”, dejando clara la referencia al consumo de estupefacientes.

Los New York Dolls no se censuraban al hablar de temas que en su época eran considerados tabú, como la drogadicción, y los incluían sin reservas en su música. A pesar de ser una banda punk en toda regla, su honestidad al retratar la realidad de su tiempo fue un paso audaz dentro del género.

