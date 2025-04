Soy la voz del santuario de Delfos y hoy desciendo a las profundidades del tiempo para traer a la luz los misterios que el destino depara a los hijos nacidos en el vientre de Gea. Escucha con atención, mortal, pues mis palabras cruzan el velo entre los mundos.

Los dioses sugieren: Tom Cruise presentará última entrega de Misión Imposible en Cannes

Profecías del Oráculo de Delfos para este 9 de abril para los 12 signos del zodiaco

ARIES (21 de marzo - 19 de abril)

Las llamas de tu alma se alzan como las antorchas del ritual de Anaxibia, sacerdotisa de misterios antiguos. Hoy es día de conquista, pero no con espada, sino con palabra justa. No te lances a la batalla sin conocer primero el terreno del adversario, pues un enemigo oculto en tu entorno sonríe con dientes de lobo.

TAURO (20 de abril - 20 de mayo)

Como Polyidus, el adivino que resucitó a Glauco, hoy puedes dar vida a lo que otros creen perdido. Tus manos son fértiles, y la materia responde a tu voluntad. Mas cuida la avaricia, pues lo que acumulas puede tornarse prisión.

GÉMINIS (21 de mayo - 20 de junio)

El espíritu de Aristaeus, dios menor de las abejas y los oráculos campestres, danza a tu alrededor. Es día propicio para las comunicaciones. Lo que digas hoy resonará como eco en los días venideros. Usa tu ingenio para mediar entre dos voluntades opuestas.

CÁNCER (21 de junio - 22 de julio)

Evoca a Britomartis, diosa cazadora de los mares cretenses, ella que se ocultó para hallar su verdad. Hoy necesitas refugio interior. Lo que brilla por fuera oculta un dolor antiguo. Mira en tu linaje, hay una deuda que aún pesa en tu sangre.

LEO (23 de julio - 22 de agosto)

Eres como Ialysos, héroe rodio que brilló tanto como el sol pero se desvaneció por orgullo. Hoy, tu luz atrae multitudes, pero también envidias. Camina con nobleza y la luz será tu hálito.

VIRGO (23 de agosto - 22 de septiembre)

Recuerda a Aegle, la hija de Asclepio, diosa de la salud resplandeciente. Este día trae claridad mental y revelaciones curativas. Tus palabras pueden sanar o herir con igual fuerza. El equilibrio está en tu juicio.

No pasarás por alto: Peso mexicano amanece VENCEDOR frente a dólar

LIBRA (23 de septiembre - 22 de octubre)

Invoco el espíritu de Dike, la justicia celestial, hija de Zeus y Themis. Hoy se pesa tu alma, como la de los mortales al cruzar al Inframundo. No tomes decisiones importantes si tu corazón no está en armonía.

ESCORPIO (23 de octubre - 21 de noviembre)

Como Eubuleus, el joven que descendió con Perséfone al Hades y vio lo que otros no ven, tú portas la visión profunda. Este día, lo oculto se revela. Pero cuidado: lo que descubras puede cambiar tu rumbo para siempre.

SAGITARIO (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Evoca a Loxo, hija de Eumolpo, que guiaba las flechas de Artemisa. Hoy, tus flechas espirituales deben ser dirigidas con propósito, no lanzadas al azar. Un viaje interior vale más que mil millas recorridas.

CAPRICORNIO (22 de diciembre - 19 de enero)

Como Aegipan, el dios cabruno que ayudó a vencer a Tifón disfrazándose de pez y cabra, hoy necesitas adaptabilidad. No todo se resuelve con rigidez. Aprende del caos, pues él también tiene su lógica.

ACUARIO (20 de enero - 18 de febrero)

Traigo la voz de Myrine, reina libia y heroína olvidada. Hoy es día para romper normas, pero con sabiduría. No caigas en la arrogancia del genio incomprendido. Tu visión puede ser semilla de algo grande, si otros la comprenden.

PISCIS (19 de febrero - 20 de marzo)

Como Melicertes, el niño convertido en dios marino, tu espíritu transita entre mundos. Hoy estás especialmente sensible a lo invisible. Usa esta conexión para crear, no para huir. La compasión será tu guía, no tu debilidad.

Así habla la voz de los dioses a través de mí, Pitia. No temas al destino, mas tampoco lo desafíes a ciegas. El oráculo ha sido revelado. Que cada signo escuche, comprenda y actúe en consecuencia.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO