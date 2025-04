Adolescencia se ha convertido en un fenómeno global, consolidándose como una de las producciones más vistas en la historia de Netflix. Desde su estreno el pasado 13 de marzo, la miniserie no ha dejado de sumar éxitos y, en apenas tres semanas, ya figura entre las diez ficciones más reproducidas de la plataforma. Esta acogida ha provocado un aluvión de preguntas sobre una posible continuación de la historia.

La trama gira en torno a Jamie Miller (interpretado por Owen Cooper), un adolescente de 13 años acusado del asesinato de una compañera de escuela, y cómo este suceso impacta profundamente a su entorno familiar. Aunque la serie concluye con un final aparentemente cerrado en sus cuatro episodios (grabados todos en una sola toma continua), algunos interrogantes han quedado sin respuesta. Esta ambigüedad ha alimentado la curiosidad del público sobre una eventual segunda temporada.

No obstante, los creadores del proyecto, Stephen Graham y Jack Thorne, han expresado su postura al respecto. En una reciente aparición en el programa This Morning, Thorne fue contundente al afirmar: “En términos de una segunda temporada, creo que la historia de Jamie está terminada. No creo que haya más por contar sobre él, así que no creo que haya una temporada dos”. De igual forma, rechazó una continuación centrada en la figura de la joven asesinada: “No creo que seamos los indicados para contar la historia de Katie. Creo que hay otros creadores que podrían contar dramas hermosos sobre Katie o chicas como ella y que esos programas deberían hacerse”.

Por su parte, Stephen Graham (quien además de ser co-creador encarna a Eddie, el padre del joven protagonista) coincide con esta visión. En declaraciones a Tudum, señaló que la serie fue concebida como una pieza completa: “No creo que haya más por contar sobre él, así que no tendría sentido seguir con una segunda temporada”.

Asimismo, explicó que el equipo creativo siempre supo cómo y dónde deseaban finalizar: “Sabíamos que queríamos terminar en esa habitación. Queríamos que el viaje concluyera donde empezó”, refiriéndose a la impactante escena final que ocurre en el cuarto del adolescente, el mismo espacio en el que inicia la serie con su arresto, cerrando así un ciclo narrativo.

Sin embargo, a pesar de estas declaraciones, el arrollador éxito de Adolescencia ha provocado que sus responsables reconsideren algunas ideas. En una entrevista conjunta con su esposa Hanna Walters para Variety, Graham admitía que “quizás, veamos cómo están las cifras. Pero sí, existe la posibilidad de desarrollar otra historia”. Sorprendido aún por el alcance global del proyecto, añadió: “Somos número uno en 80 países, incluyendo Arabia Saudita, India, Australia… es simplemente increíble. No pensé que el tema resonara en todo el mundo, pero realmente lo ha hecho”.

Walters, quien interpreta a la señora Bailery y también produjo la serie junto a su esposo, se mostró abierta a colaborar nuevamente con Netflix. No obstante, pidió mesura ante la posibilidad de una secuela: “Es difícil darle continuidad a algo que ha tenido un impacto tan increíble”. Y aunque dejó claro que “una precuela de Adolescencia, eso seguro que no va a suceder”, también señaló que “hay mucho potencial en el plano secuencia y mucho que explorar en la naturaleza humana, en mirar algo diferente. Así que sí, todo pinta bien… podríamos decir que estamos todos contentos”.

El impacto cultural que ha tenido esta producción no se limita a su éxito de audiencia. La serie ha sabido poner sobre la mesa cuestiones de gran relevancia social, como el papel que juegan las redes sociales en la propagación de discursos de odio, la misoginia entre adolescentes, el extremismo ideológico y la creciente influencia de comunidades como los incels. De hecho, como parte de una campaña educativa, Adolescencia será proyectada gratuitamente en centros escolares del Reino Unido, con el objetivo de sensibilizar a los jóvenes frente a estos peligros en el entorno digital.

Dadas estas temáticas tan actuales y su tratamiento en la serie, no sería descabellado que una futura entrega, en caso de producirse, adopte un enfoque similar pero con nuevos personajes y otra historia. Una fórmula que recuerda a la estructura de series antológicas como True Detective, The Sinner o Fargo, que conservan una estética y tono común mientras abordan diferentes tramas en cada temporada.

