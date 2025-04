Nana Calistar: Horóscopos para HOY 9 de abril de 2025

Aries

Después de las dificultades, la tranquilidad llegará, y con el tiempo, la relación se fortalecerá y mejorará. Si deseas tener éxito, es importante que te dediques a trabajar y a cumplir tus metas, ya que nada llegará por sí solo.

Es hora de enfocarte en ti mismo, priorizarte y reconocer tu propio valor. Agradece a Dios por lo que eres y por lo que has alcanzado hasta ahora. Es momento de dar gracias, ya sea por lo mucho o lo poco que tienes, para que tanto Dios como el universo te devuelvan bendiciones y energías positivas.

Tauro

Hay momentos en los que te sientes perdido, sin saber qué dirección tomar para encontrar paz y felicidad. No dejes puertas abiertas, ya que podrían regresar personas o situaciones del pasado que te hicieron daño. Es fundamental cambiar tu mentalidad y concentrarte en aspectos que te aporten beneficios y crecimiento.

Si estás en una relación, ten en cuenta que los conflictos pueden surgir por la intervención de terceros. En ocasiones, te quedas atrapado en tu pasado, lo que te impide avanzar y seguir adelante, quedándote estancado en lo que ya pasó.

Géminis

Si estás en una relación, es un buen momento para resolver cualquier tema pendiente del pasado que haya causado dolor. Agradece lo que tienes y comienza a reconquistar a esa persona que amas y que ha estado a tu lado. Deja de esperar algo de quienes no te ofrecen nada, porque la vida está llena de amor y nuevas oportunidades.

Atrévete a apostar por alguien que realmente lo merezca. Pueden aparecer amores del pasado, pero no te preocupes, sabrás cómo alejarlos de tu vida. Ten cuidado con tu actitud, ya que hay personas que te admiran mucho y podrían sentirse decepcionadas si no eres consciente de ello.

Cáncer

Si continúas manteniendo esperanzas en alguien que ya te ha fallado, pensando que cambiará, seguirás sufriendo. Es momento de cerrar esos ciclos que solo te traen dolor. Un amor pasajero podría surgir, tal vez con alguien cercano, como un amigo o vecino.

El amor genera mucha incertidumbre, pero con el tiempo sabrás si debes o no arriesgarte. También hay una posibilidad de un embarazo no planeado en la familia. Ten cuidado con apresurarte en los negocios, ya que podrías perder algo de dinero. Un amor fugaz se vislumbra, y podría tratarse de una amistad.

Leo

Nunca dejes que otras personas determinen el rumbo de tu vida, ya que solo a ti te corresponde tomar esas decisiones. Tienes el control sobre lo que deseas, y si a alguien no le parece, que busque su propio camino. No pierdas tiempo con personas que intentan hacerte caer o desviar de tu propósito.

Ten cuidado con las amistades fiesteras, esas que solo te buscan cuando hay algún evento. Es momento de empezar a definir tu círculo de amistades y rodearte de quienes realmente te suman.

Virgo

No permitas que nadie interfiera con tus planes y deseos, ya que la vida te enseñará a valorar lo que realmente te hará crecer. Aprende a liberarte de responsabilidades que no son tuyas. Los cambios que vienen te mostrarán que no todo el mundo merece el título de amigo.

Cuida tu entorno y evita rodearte de personas que puedan manchar tu reputación; no vale la pena arriesgar tu imagen por quienes no lo merecen.

Libra

Habrá días en los que te detendrás a pensar en tu pasado, e incluso sentirás la tentación de regresar a él. Ten cuidado de no repetir los mismos errores. Se aproximan días llenos de buenas noticias y de proyectos que comenzarán a materializarse.

Si lo permites, no te quejes más tarde si alguien intenta aprovecharse de ti. Es fundamental que te pongas firme y dominante en esos aspectos para evitar que se pasen de listos contigo.

Escorpión

Se avecinan cambios significativos, y empezarás a ver la realidad con claridad. Te darás cuenta de las verdaderas intenciones de alguien que ha estado cerca de ti, así que observa bien sus motivaciones. Ten cuidado de no dejar escapar oportunidades que se presentarán en tu vida.

Habrá dinero extra y la posibilidad de un viaje, pero ten precaución con amores del pasado, ya que regresan con intenciones negativas. Experimentarás un cambio en tu comportamiento, así que ten cuidado con las personas con las que te relacionas y no permitas que te saquen de tu centro.

Sagitario

Deja de aferrarte a algo que ya no tiene solución, hay cosas más importantes en las que enfocar tu energía. Se acercan días de cambios, donde comenzarás a pensar más en ti mismo y en retomar el ejercicio, la dieta y el autocuidado.

Habrá momentos en los que reflexionarás sobre lo que fue y lo que estás viviendo, y pondrás todo en perspectiva para decidir si realmente es lo que deseas y quieres para tu vida.

Capriconio

Deja que el tiempo se encargue de mostrarte lo que es mejor para ti. No te sorprendas por lo que está sucediendo, más bien pregúntate por qué ocurren esas situaciones, ya que son el reflejo de las decisiones de tu pasado.

Es el momento de confiar en ti mismo y dejar atrás todo lo que te lastima o te impide avanzar. Permite que el mundo siga su curso y que cada quien enfrente las consecuencias de sus propios actos. Ya no estás aquí para salvar a nadie de su propio caos.

Acuario

Es fundamental que pongas límites a esas personas que lanzan piedras y luego se esconden, ya que te has rodeado de amistades y familiares falsos que solo te roban energía y buscan afectarte.

Se presentan nuevas oportunidades para hacer amistades, pero debes ser muy cauteloso para no permitir que personas interesadas entren en tu vida, buscando solo obtener información o algo a su favor. No dejes que quienes formaron parte de tu pasado interfieran en tu presente, pues podrían destruir tu paz y tu estabilidad emocional.

Piscis

Es probable que se presente una oportunidad de cambio laboral, lo que te generará algo de tensión al no saber qué decisión tomar. Enfrenta la situación con valentía y haz lo que tu corazón te indique. Será una semana de profunda reflexión sobre tu vida y lo que realmente deseas lograr este mes.

Llegarán explicaciones poco convincentes de personas que intentarán justificar sus errores, pero tú eres capaz de reconocer cuando alguien te miente y no dudarás en dejarlo claro.

Con información de Nana Calistar.

