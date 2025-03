¿Qué significa el amarillo, según la psicología?

El color amarillo, tradicionalmente vinculado con el sol, el oro y la prosperidad material, es un tono primordial dentro del elemento tierra. Asimismo, posee connotaciones de eternidad, misticismo y trascendencia. Según el artículo “Historiografía de los Colores” de Miguel Gómez, publicado en la Revista Litoral, este color evoca el verano, la independencia, la madurez y el individualismo.

El impacto del color en las emociones ha sido ampliamente estudiado, como lo demuestra el trabajo de Goethe en su análisis sobre la psicología del color. La socióloga y escritora alemana Eva Heller señala que la conexión entre los colores y los sentimientos no es aleatoria, sino el resultado de experiencias compartidas por la humanidad. Esta perspectiva es expuesta en el artículo “La significación del color y su importancia para la divulgación de la ciencia”, publicado por la Universidad de Zulia, en Maracaibo, Venezuela.

En la moda, el amarillo suele ser usado por intelectuales y figuras de autoridad, ya que estimula la concentración y la capacidad de atención a los detalles. Su asociación con el sol también le otorga un significado de vitalidad y positividad para quienes lo visten.

En cuanto a la decoración, se recomienda para cocinas y espacios con poca luz, pero no para áreas de estudio, ya que una exposición prolongada a tonalidades intensas de este color puede generar distracción y confusión, según el libro “Color Your Life: How to Use the Right Colours to Achieve Balance, Health and Happiness”.

Durante la Edad Media, el amarillo adquirió una connotación negativa, pues se empleaba para identificar a individuos marginados o considerados indignos en la iconografía de la época. Según el artículo “El amarillo en la Baja Edad Media. Color de traidores, herejes y repudiados” de Astrid de Sas van Damme, publicado en la Revista de Estudios Medievales Hispánicos, este color se asociaba con la falsedad y la traición.

El vínculo más significativo entre el amarillo y una percepción negativa se encuentra en su relación con el judaísmo, representado en el arte medieval a través de figuras como Judas y la Sinagoga, símbolos del engaño y la decadencia. Con el tiempo, este tono fue relacionado con la enfermedad, la locura y la herejía.

Desde la antigüedad, se vinculó al amarillo con la figura del cuarto jinete del Apocalipsis, el de la Muerte, cuyo caballo era de este tono. En la moda del Medievo, el amarillo era poco común, pues los recetarios de la época priorizaban pigmentos como el rojo, el morado y el negro. Además, este color no era considerado digno de reyes, caballeros o santos, lo que explica su escasa presencia en sus vestimentas.

Como dato literario, existe un cuento de terror escrito por la estadounidense Charlotte Perkins Gilman, llamado "El tapiz amarillo" , el cual relata la pérdida de cordura de una mujer que es obligada a permanecer en una ensordecedora habitación de paredes amarillas.

