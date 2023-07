La quinta película de la franquicia Indiana Jones ya se puede ver en la pantalla grande y si eres de los aficionados a las películas de Ford, de la aventura o simplemente ser parte de la última película del actor como Indiana Jones, hoy es una buena alternativa para disfutar de Indiana Jones y el Dial del Destino en tu sala de cine favorita.

Indiana Jones y el Dial del Destino. ESPECIAL/DISNEY.

Bajo la dirección de James Mangold, el actor Harrison Ford se despide del icónico personaje: El legendario héroe arqueólogo, quien se embarca en una nueva aventura alrededor del mundo.

La carrera de “Indy” contra los nazis para recuperar objetos arqueológicos de gran poder nunca cesó. En el pasado, logró arrebatarles el Dial de Arquímedes, un artefacto legendario que guarda la clave de los viajes en el tiempo; sin embargo, tendrá que aventurarse en una nueva odisea para evitar que dicho objeto caiga nuevamente en manos equivocadas cuando los rusos, los estadounidenses y un remanente nazi intenten llegar a la luna. Para ello, Jones sumará fuerzas con su ahijada, Helena Shaw.

Disfruta de la última aventura de Indiana Jones, una gran aventura cinematográfica llena de emoción.

Indiana Jones y el Dial del Destino

(Indiana Jones and the Dial of Destiny)

De James Mangold.

Con Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Antonio Banderas, Jonathan Rhys-Davis.

Estados Unidos, 2023.

XM