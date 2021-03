Ignacio Riva Palacio, del drama a la comedia

Este 2020 ha tenido dos buenos inicios para Ignacio Riva Palacio, con sus actuaciones en “El Ristorantino de Arnoldo” y “Te Acuerdas de Mí”. El primero ya está en la plataforma de Disney Plus, mientas que el segundo se transmitirá por Las Estrellas.

En el primer proyecto interpreta al villano “Keno Malvatti”, en la primera producción latinoamericana para Disney Plus: “Fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, tanto actoral como personal. Cuando me enteré de este proyecto fue porque estaba dando réplica a las chavas que estaban haciendo casting en México. El director de casting de Argentina me dijo que no diera la réplica detrás de cámaras, que me metiera”. Fue así como participó en el proceso de selección, en el que interpretó a muchos personajes.

En Sudamérica, con cada uno de los videos del casting, se preguntaron “¿por qué no?” sumaban a Ignacio a la serie. Así se perfiló el personaje, a quien cambiaron el nombre a ‘Keno’: “Empezamos a ensayar la serie como un proyecto de una plataforma que nadie conocía. El proyecto de Disney Plus lo fue creciendo de una manera titánica hasta que nos llaman para conocer el set. Vimos dos foros gigantescos con el pueblo construido. Era como entrar en un parque de Disney”.

La construcción fue totalmente funcional: “Todo servía: los sartenes, el agua corría, había gas. Eso nos ayudó a crear nuestros personajes, podíamos proponer más cosas”. Sobre el proyecto, Riva Palacio celebró que es “es una apuesta gigante, hay una inversión grandísima, hasta ahorita todos los números están a nuestro favor, el rating está más arriba de lo que esperábamos”. Parte del éxito es que “la temática es muy universal, habla de la familia, de la comida. Eso es algo con lo que todos tenemos un vínculo”.

El lado del drama

Sobre la novela “Te Acuerdas de Mí”, Ignacio Riva Palacio comentó que se trata de un personaje totalmente diferente al de la serie infantil: “Me está gustando mucho hacer ‘Andrés’. No tienen nada de comedia, es un personaje deprimido, internado en un hospital psiquiátrico. Por circunstancias de la vida pide ayuda y se interna”.

En el hospital conoce a otro personaje, interpretado por María Penella, con quien entablará amistad: “Le va a cuestionar qué es ser mujer, por qué aceptar el rol que le impuso su familia toda la vida, aceptando que el marido le ponga el cuerno”.

De su papel, Ignacio destacó que se busca “visibilizar el padecimiento de la depresión, este trastorno: es el número 1 del 2020. Hay que normalizarlo, decirle a la gente que es una enfermedad de un órgano del cuerpo, del cerebro. Es una enfermedad que se puede tratar y curar, como cualquier órgano del cuerpo”. Para el actor es importante hablar de este tema, además de no confundirlo con la locura: “Invita a la gente a normalizar a quienes lo padece. Muchas veces la gente depresiva no pide ayuda, sienten que están solos y no: hay millones de personas con el mismo padecimiento”.

Entre lecturas e ilusiones

Además de la actuación frente a la cámara, Ignacio ha estado estos últimos meses colaborando con la plataforma Ipstori (www.ipstori.com), que ofrece historias breves para leer o escuchar en formato de audiolibro: “Soy parte del elenco estable de la app, sigo leyendo y contando historias”. Para el actor, en esta época de pandemia y cuarentena es importante el entretenimiento, sobre todo con series para un público infantil como “El Ristorantino de Arnoldo”: “Estamos tratando de entretener a los niños en pandemia, que imaginen, que se ilusionen, que se disfracen. Es el principal objetivo: entretener a los chavitos, sacarlos de esta realidad que hoy en día viven en el encierro”.

JL