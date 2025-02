Hunter Schafer, actriz transgénero de "Euphoria", arremete contra políticas de Trump

Hunter Schafer, modelo y actriz transgénero que interpretó al personaje de Jules en la serie Euphoria, compartió, a traves de su cuenta de TikTok, que su nuevo pasaporte ahora muestra su sexo como “Masculino”, en lugar de “Femenino”. Esto de dio luego de la implementación de ciertas políticas bajo la administración presidencial de Donald Trump.

En su video, la actriz señaló que no estaba buscando generar drama o lástima, sino simplemente exponer la realidad de lo sucedido “me sorprendió. Simplemente no pensé que realmente iba a suceder”, dijo.

Schafer explicó que, tras ser robado su pasaporte, tuvo que sacar uno de emergencia, el cual sólo es válido durante un año. Al regresar a Estados Unidos, realizó el trámite correspondiente para sacar un pasaporte nuevo. Menciona que, desde que transicionó hace aproximadamente 10 años, nunca tuvo ningún problema con su cambio de género.

A su vez, la actriz reconoció su privilegio ante esta situación: “quiero reconocer mi privilegio, no sólo como una mujer trans famosa y blanca… yo paso como persona cisgénero y aún así sucedió”. “Esta es la primera vez que esto me sucede desde que cambié de género… y creo que es un resultado directo de la nueva administración de nuestro país, la cual ya se encuentra operando", continuó.

Más adelante, Schafer declaró que no le preocupa el hecho de que su pasaporte ahora tenga una “M” de “Masculino” (male en inglés), en lugar de una “F” de “Femenino” (female en inglés), sin embargo, señala que esto sí complica su vida de manera práctica. “No me importa que pusieran una “M” en mi pasaporte. Realmente no cambia nada acerca de mí ni de mi identidad trans, sin embargo, hace la vida un poco más difícil”, remarcó.

Con ello se refiere, por ejemplo, a la necesidad de revelar su identidad trans a los agentes de inmigración cada que tenga que viajar, lo cual tendrá que pasar con más frecuencia de lo que ella desearía.

Hacia el final del video, la actriz reflexionó sobre las posibles consecuencias que esta política tendrá para otras personas transgénero, especialmente para aquellas que no tienen la misma visibilidad ni el privilegio que ella.

Se despidió diciendo “las personas trans somos hermosas, nunca vamos a dejar de existir, nunca voy a dejar de ser trans, una letra en mi pasaporte no puede cambiar eso y que se j*da esta administración”. “Creo que es importante compartir que no sólo se habla de esto, si no que es real y ya está sucediendo”, concluyó.

La nuevas políticas gubernamentales de Estados Unidos pueden afectar profundamente a varios sectores vulnerables , tales como inmigrantes y personas de la comunidad LGBT+, cuestionando la inclusión y el respeto a las distintas identidades de género.

