Dragon Ball Super dejará con ganas de más a sus fanáticos

El capítulo 104 del manga de "Dragon Ball Super" marcó un hito significativo al ser el primero publicado tras el fallecimiento de Akira Toriyama en marzo de 2024. Este capítulo se centra en una historia especial protagonizada por Goten y Trunks, explorando sus aventuras como héroes adolescentes bajo las identidades de Saiyaman X-1 y X-2.

Las expectativas en torno a este lanzamiento eran elevadas, ya que representaba la continuación de la serie sin la supervisión directa de Akira Toriyama. Las opiniones son divididas. Entre los fanáticos y críticos han elogiado el trabajo de Toyotaro (ilustrador), destacando que ha logrado mantener la esencia y calidad de la obra original, lo que sugiere un futuro prometedor para la franquicia bajo su dirección.

Por otra parte, algunos fanáticos en redes sociales han expresado cierto descontento en el cumplimento de sus expectativas sobre el regreso de Dragon Ball Super con el capítulo 104. Tras esto, esperarán con ansias el siguiente capítulo o más noticias al respecto.

En cuanto al próximo capítulo, aún no se ha anunciado una fecha oficial de lanzamiento para el capítulo 105 del manga de "Dragon Ball Super". La serie ha experimentado pausas en su publicación, y aunque el capítulo 104 se lanzó recientemente, no hay confirmación sobre cuándo continuará la historia principal. Se recomienda a los seguidores mantenerse atentos a los canales oficiales y plataformas como Manga Plus para obtener actualizaciones sobre futuros lanzamientos.

Futuro de Dragon Ball sin Akira Toriyama

El futuro de Dragon Ball tras el fallecimiento de Akira Toriyama es un tema de gran debate entre los fans, pero estas pistas son las más relevantes y posibles sobre cómo seguirá la franquicia:

Posibles continuaciones del anime: El anime de Dragon Ball Super terminó en 2018 con el Torneo del Poder, pero aún no se ha adaptado en televisión el arco de Moro ni el de Granola, que sí se han desarrollado en el manga. Se rumorea que Toei Animation podría retomar el anime con estas sagas, aunque no hay confirmación oficial.

La influencia de Toriyama: Akira dejó bocetos, historias y un equipo de trabajo que podría continuar su legado. Es probable que Toei Animation y Shueisha mantengan el universo de Dragon Ball en expansión.

Dragon Ball no terminará con la muerte de Toriyama. La franquicia seguirá con Toyotaro en el manga, más películas, posibles regresos del anime y nuevos videojuegos. Sin embargo, la gran pregunta es si podrán mantener la esencia de la serie sin su creador.

