Hugo Stiglitz, el cazador de historias

Hugo Stiglitz mantiene esa mirada de fuego que le otorgó la estampa de galán eterno de la pantalla. Pero los años también le han otorgado un dejo de sabiduría a sus palabras, sin perder el idealismo y el placer casi “guerrero” que siente por sacar adelante sus propias historias.

Con más de medio siglo de cine sobre los hombros, Stiglitz se mantiene vigente, buscando nuevos proyectos y siendo solicitado para otros. El histrión no oculta la satisfacción de haber roto la barrera del tiempo y ser una leyenda viviente para una nueva generación de directores y productores. Pero tampoco se relaja. Curioso, siempre está detrás de nuevos proyectos.

En entrevista con este medio, el actor, productor y escritor habla de lo que fue un 2019 lleno de trabajo y un 2020 que comienza cargado de nuevos papeles y desafíos, tanto propios como ajenos.

—El año pasado regresaste al cine con “Complot Mongol”, a la distancia, ¿qué opinas de ese proyecto?

—“Complot Mongol” es una gran película y estoy agradecido con Sebastián del Amo que me permitió participar brevemente, ojo, no es queja, así estaba acordado (risas).

—¿Y qué tienes en agenda?

—Ahora viene un proyecto con (el director) Adrián Zurita, que es un escritor con mucho talento y ahora es su opera prima.

—¿De qué va la cinta?

—Hicimos una película muy padre, aspiracional, que habla de una lección de cómo la vida no se trata de trabajar nada más, sino también de compartir con la familia. Me siento muy contento con el resultado.

—¿Qué balance haces de lo que fue 2019?

—Positivo. El año pasado cumplí 50 años de carrera, me hizo un homenaje la Cineteca Nacional y sigo muy activo. He hecho películas pequeñas, series de televisión (“Señorita Pólvora” y “Señora Acero”, entre otras). Ahorita me están invitando a participar en otra e incluso hacer doblaje. Me siento satisfecho.

—Eres un actor que siempre ha sabido gestionar sus propios proyectos, ¿qué recomendación le darías a aquellos que apenas van comenzando?

—Es verdad, siempre he hecho cine independiente. Soy un cazador de guiones, pero nunca he apostado por hacer cine de masas. Ahorita todo el mundo quiere que el gobierno sea el que “haga” cine, pero el cine hay que hacerlo nosotros, con nuestras historias, nuestros amigos. Por México, no depender de si el gobierno quiere o no. No digo que no apoye, es importante, claro, pero son mil cabezas las que se necesitan para darle forma a una película.

—¿Qué historia tienes en mente ahora?

—Ahorita quiero convencer al que se deje, a ver si hacemos una película tipo “Romeo y Julieta”, pero entre tequileros. El jimador con la patrona, por ejemplo. También tengo una historia de Jesús García, el héroe de Nacozari, aquel héroe que se sacrificó para que no estallara ese su pueblo. Se llamaría “Héroe de fuego”.