“Hugo Sánchez” va por la gloria futbolera

Hay personajes que cambian la vida de los actores y justo ese momento lo está viviendo Jesús Zavala con “Hugo Sánchez” en “Club de Cuervos”. Tal ha sido el éxito de este peculiar joven asustadizo y asistente personal de “Chava Iglesias” (Luis Gerardo Méndez), que ahora Netflix le hace su propia serie, un spin-off que se estrenará el próximo 17 de junio al terminar el partido de Copa del Mundo México contra Alemania.

“La balada de Hugo Sánchez” representa la oportunidad de protagonizar una serie por primera vez para Jesús (al centro de la foto), quien en los últimos años se consolidó como uno de los actores contemporáneos más importantes mexicanos. Y es que en este primer trimestre del año estrenó dos películas: “La boda de Valentina” y “Cómplices” y ahora mismo está rodando la cuarta temporada de “Club de Cuervos”.

Desde el set de la serie toma la llamada para esta casa editorial y conversa sobre este spin off —el primero que hace Netflix a partir de un personaje desde que hace series originales— donde Jesús espera sea del agrado del público.

“Ya se había pedido desde hace rato (hacer el spin off) y al fin se nos hizo a mí y al público. Estoy muy contento, a mí también me tomó de sorpresa desde que fue el anuncio por la reacción de la gente, yo sé que estaba emocionada y tenía ganas de verla, pero superó mis expectativas y ya estoy ansioso de que se estrene”.

—¿Cómo te ha cambiado la vida este personaje?

—Híjole, muchísimo, desde lo personal hasta lo laboral me abrió muchísimas puertas. Tuve la oportunidad de trabajar con gente con la que lo quería hacer desde hace mucho tiempo, con algunos de mis actores favoritos y aprender del equipo de Gaz Alazraki y también con la producción de Netflix ha sido un sueño hecho realidad. Y ahora estar a la cabeza de mi propio proyecto y estar como protagonista de esta que es “La balada de Hugo Sánchez”, me cambia muchísimo.

—¿Cómo tomas esta oportunidad de llevar un rol protagónico en una serie donde el público ya conoce y quiere a tu personaje?

—Es una gran responsabilidad y lo tuve claro desde el día en que me dijeron que sí se haría esta serie. Desde el minuto uno era tener mucho cuidado con las cosas que íbamos a filmar, mantener la calidad que se requería para seguir estando al mismo nivel que las otras tres temporadas de “Cuervos” aunque sea un universo nuevo, era tener la misma esencia y calidad, pero no era tan difícil porque son unos genios por parte de Netflix y también de los Alazraki que saben hacer las cosas muy bien. Estoy bastante tranquilo y muy contento del resultado y ya nada más falta que la vea el público.

—“Club de Cuervos” ya no puede entenderse sin “Hugo Sánchez”, es un personaje que creció al mismo nivel que el de los protagonistas “Chava” e “Isabel”…

—Fue un papel que creció muchísimo en tan poco tiempo. Yo sabía que estamos haciendo algo muy padre desde la primera temporada, pero en el momento en el que se estrena y se siente este amor hacia el personaje y la gente se conectó, me sorprendió, y conforme se dieron las otras temporadas y avanzó y había más cariño y que empezaban los comentarios de un spin off, todo eso como que todavía lo sigo asimilando. Yo siempre he creído que no hay personajes chicos, había material y herramientas para hacerlo y disfrutarlo (a Hugo), yo siempre creí que había que mostrar algo más de este personaje, en este caso genuinamente tengo los mejores fans, es gente que ama, vive y se apasiona increíble con este personaje.

—Para “La balada de Hugo Sánchez”, ¿veremos a todos los personajes de “Cuervos”, por ejemplo “Chava” e “Isabel”?

—Eso todavía no lo puedo mencionar. Pero ya vieron el poster donde están los “Cuervos” y “Hugo Sánchez”, es un gran comienzo, pero vamos viendo qué va saliendo más adelante con la promoción y el nuevo material de marketing de la serie, quisiera poder contestar, pero no puedo. “Hugo Sánchez” tiene una misión por parte de su jefe y se enfrenta con cosas personales con su familia y el negocio de ésta. Vamos a conocer más de él, porque eso es algo muy interesante, tiene un misterio todo el tiempo acerca de su vida de cómo es fuera del trabajo, en su casa, en el ligue, en todo lo personal, siempre está esta curiosidad, hay mucho que explorar en estos capítulos que ya verán.

TOMA NOTA

¿De qué va la serie?

“Hugo Sánchez” recibe la misión más importante desde que fue nombrado asistente personal de “Chava Iglesias”: liderar a los “Cuervos” para ganar el Torneo “Duelo de las aves” en Nicaragua. “Hugo” despega del nido hacia la aventura de su vida, pero para eso tendrá que enfrentarse a “Luna” —su madre— que quiere que regrese al negocio familiar de venta de ataúdes. “Hugo” no solo tendrá que demostrar que sus habilidades van más allá de ser asistente de “Chava”, sino que también será un viaje hacia la madurez.