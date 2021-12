El pasado 25 de noviembre llegó a los cines mexicanos la cinta "House Of Gucci", que relata la trágica historia entre Maurizio Gucci y Patrizia Reggiani, interpretados por Adam Driver y Lady Gaga respectivamente. La película se centra en el asesinato de Maurizio, quien fue el último miembro de la familia en liderar la firma de modas que lleva su apellido.

"House of Gucci" ha recaudado hasta el momento 739 millones de pesos mexicanos en todo el mundo, superando las expectativas que se tenían previo al estreno.

ESPECIAL/ UNIVERSAL PICTURES

Si eres fanático de las películas y series sobre asesinatos, inspiradas en la vida real, o simplemente estás bastante adentrado en la historia de la industria de la moda, quizás te puedan interesar estas series relacionadas que actualmente siguen disponibles en Netflix.

1. American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace

Uno de los títulos con los que inmediatamente asociamos la película "House Of Gucci" es la serie "American Crime Story", cuya temporada 2 "El asesinato de Gianni Versace" narra la trágica historia del famoso diseñador de modas fundador de la firma italiana, Versace.

El personaje principal de la serie es Andrew Cunanan, asesino itinerante que en la década de 1990 mató por lo menos a 5 personas. A diferencia de "House Of Gucci" que ha sido criticada por no adentrarse en los motivos por los que Patrizia Reggiani mandó asesinar a su ex esposo Maurizio Gucci, la serie explora la evolución del personaje interpretado por Darren Criss e intenta descubrir el por qué Cunanan jaló el gatillo afuera de la mansión Versace en 1997.

2. Halston

En 2021 se estrenó en Netflix la miniserie "Halston", que relata los años dorados del diseñador de modas estadounidense Roy Halston. Aunque la serie protagonizada por Ewan McGregor no relata algún asesinato, al tratar sobre el lado oscuro de la industria de la moda y cómo los excesos llevaron al diseñador a su ruina, "Halston" es una serie que seguro disfrutarás igual o en mayor medida que la película "House Of Gucci".

3. Dirty John: The Betty Broderick Story

La serie de Netflix "Dirty John" cuya segunda temporada se titula "The Betty Broderick Story" narra, como su nombre lo indica, la historia de Betty, una historia real de una mujer que en 1989 asesinó a su entonces ex esposo y a la pareja de él mediante dos disparos. A pesar de que esta serie no está relacionada con figuras importantes del mundo de la moda como ocurre con los otros integrantes de este listado, al ser una historia de la vida real que explora los motivos por los que una mujer asesinó a su esposo, las similitudes con "House Of Gucci" la convierten en un título que sí o sí debes ver en la plataforma. Una joya escondida.

MR