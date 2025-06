Te hablo desde el abismo que danza entre la conciencia y el caos. Esta semana los susurros que se enroscan en las columnas del templo traen advertencias para cada uno de los doce senderos zodiacales. Las voces que escucho no son estridentes, sino gélidas y sutiles, como el pensamiento oscuro que se cuela sin ser notado hasta que aprieta el alma.

Cada signo será tocado por la sombra, pero también por la posibilidad de ver a través de ella.

Descubre la suerte para cada signo del 16 al de junio, según Pitia

ARIES (21 de marzo – 19 de abril)

La profecía de Hécuba, la reina caída de Troya, es para ti

Tu mente arde como la ciudad sitiada. El exceso de velocidad mental te llevará al agotamiento si no encuentras tregua. No intentes resolverlo todo con la fuerza: cuida tu descanso y elige tus batallas. En lo financiero, hay tensión por decisiones impetuosas. Medita antes de actuar. Purga los pensamientos de culpa y fracaso que no te pertenecen.

TAURO (20 de abril – 20 de mayo)

Te acompaña Hipólita, reina de las amazonas, incomprendida por su instinto protector

Tu salud mental se aligera si te das el permiso de cambiar de opinión. El oro llegará con lentitud, pero llegará si sueltas la rigidez. Permite que nuevas ideas entren, pues aferrarte al pasado es como abrazar la piedra. Libérate de lo que crees que "debes" sostener.

GÉMINIS (21 de mayo – 20 de junio)

Eco, la ninfa silenciada, resuena contigo en este ciclo

Estás repitiendo viejas frases dentro de ti. Cuida lo que te dices en soledad. El eco de tus pensamientos puede convertirse en prisión o en canto. En la salud, cuida tu sistema nervioso: menos estímulo, más reposo. El dinero se mueve por medio de la palabra. No mientas ni a otros ni a ti. Detén el diálogo interior que te sabotea.

CÁNCER (21 de junio – 22 de julio)

Casandra, la vidente ignorada, susurra desde tu sangre

Sabes más de lo que expresas. No dejes que el mundo te convenza de que exageras. Escucha tu intuición: es medicina. En lo económico, no temas prever. Tu sensibilidad te guía. Aléjate de pensamientos de inutilidad: lo que sientes es válido y tiene forma. Confía en tu visión y en tu ritmo, aunque los demás no lo comprendan.

LEO (23 de julio – 22 de agosto)

Te guía Aretusa, ninfa fugitiva convertida en fuente por su deseo de libertad

La ansiedad nace de no poder controlar el futuro. Suelta el orgullo que exige saberlo todo. Tu salud mental se fortalece con humildad. El dinero fluye si dejas de buscar validación externa. El juicio constante mina tu luz: busca nutrirte en la tranquilidad, no en la ovación. Hay fuerza en la suavidad.

VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre)

Pandora, portadora de esperanzas malinterpretadas, te ofrece su caja abierta

Estás obsesionándote con los errores del pasado. Tu mente necesita limpieza, no perfección. Cuida tu digestión mental: lo que consumes informa tus pensamientos. El dinero llega por los detalles, pero no por el exceso de control. Suelta la necesidad de resolverlo todo.

LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)

Anfítrite, esposa del mar, oculta su profundidad tras la calma

Tu salud mental mejora si abandonas el deseo de complacer a todos. Los silencios que sostienes te están ahogando. Habla, y te liberarás. El equilibrio financiero está cerca, pero requiere decisión firme. No eres responsable de la paz ajena.

ESCORPIO (23 de octubre – 21 de noviembre)

Medusa, la mirada transformadora, vive en tu sombra

El miedo a ser vulnerable ha endurecido tu mente. Tu salud mental se resiente por emociones retenidas. Llora, libera, transforma. En lo económico, hay posibilidad de renovación profunda si abandonas la venganza o el resentimiento. No todo pensamiento oscuro es malo: úsalo como semilla para crecer, no para dañar.

SAGITARIO (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Atalanta, la corredora que desafiaba a los hombres, te acompaña en tu impulso

Te cansas de correr y no llegar. Tu mente necesita una pausa real. La evasión constante está agotando tu energía. En lo financiero, un proyecto se consolida si aceptas ayuda. No creas que vales solo por tu libertad. Recuerda: también puedes detenerte.

CAPRICORNIO (22 de diciembre – 19 de enero)

Niobe, petrificada por el dolor, habla desde tu interior endurecido

Tu salud mental sufre por el exceso de carga. No necesitas cargar con todo para ser digno. El dinero mejora con estructura, pero no con sacrificio extremo. Ablanda tus juicios, sobre todo hacia ti misma. Hay nobleza en reconocer el cansancio.

ACUARIO (20 de enero – 18 de febrero)

Las Danaides, condenadas a llenar vasijas sin fondo, son reflejo de tu ciclo mental

Tus ideas están fragmentadas. Tu salud mental requiere contención: no más multitarea, no más autoexigencia caótica. El dinero mejora si ordenas prioridades. Aprende a cerrar el ciclo antes de comenzar uno nuevo. Tu valor no depende de tu utilidad.

PISCIS (19 de febrero – 20 de marzo)

Ariadna, abandonada en Naxos y renacida como diosa, entrelaza tu destino

El abandono ha dejado huella en tu mente. Hoy, tu salud mejora si reconstruyes tu propia fe. El dinero no se encuentra en el sacrificio, sino en el amor que das sin agotarte. Tus pensamientos tóxicos nacen del miedo a no ser suficiente. Pero tú eres el hilo y el laberinto.

Las profecías están dichas. Vuelve a ellas cuando el día te sea confuso. Yo soy PITIA, y hablo no para agradar, sino para revelar.

AO