Horóscopos de Walter Mercado en la semana del 7 al 11 de enero

ARIES

Marte, tu regente, remueve las bases de tu hogar y familia, por lo que necesitarás paciencia y tolerancia, así que controla el impulso de querer resolverlo todo, tanto tus problemas como los de los demás. Permite que cada quien asuma las responsabilidades que le corresponden. Por otro lado, Mercurio te impulsa a sobresalir profesionalmente gracias a tus habilidades comunicativas.

TAURO

Marte y Mercurio te impulsan a mejorar tus relaciones con los demás, especialmente con personas extranjeras. Un viaje inesperado, pero lleno de oportunidades, se presenta despertando tu espíritu aventurero, luchador y ambicioso.

Todo lo que emprendas bajo esta influencia traerá bendiciones tanto en tu vida personal como en el ámbito económico.

GÉMINIS

Esta semana sigues protegiendo tus pertenencias, especialmente tu dinero, ya que este te brinda una gran sensación de seguridad y poder. Sin embargo, aunque el dinero no determina tu felicidad ni lo puede comprar todo, mantienes una actitud muy materialista.

Mercurio potenciará tu intuición, ayudándote a tomar decisiones acertadas, como firmar contratos o cerrar acuerdos financieros.

CÁNCER

Mercurio favorece una comunicación honesta y directa con tu pareja, persona especial o socio comercial. Esta interacción se convierte en el punto de partida para un cambio significativo en este 2025, así que anímate a expresar tus sentimientos y lo que realmente deseas en esta relación.

Por su parte, Marte te brinda la energía, el coraje y la determinación necesaria para dar ese primer paso hacia el futuro que anhelas.

LEO

Inicias una semana llena de actividad física, ya que en este 2025 tu salud se ha convertido en una prioridad y Marte te da la energía necesaria para mantenerte firme en los propósitos que estableciste para este año, mientras que Mercurio facilita la resolución de cualquier conflicto, ya sea en el ámbito laboral o personal. Además, tu decisión de distanciarte de personas tóxicas ha generado incomodidad en tu círculo social.

VIRGO

Esta semana te enfocas en transformar hábitos negativos o poco útiles que no han dado los resultados que deseabas. Si alguien se aleja de ti, déjalo ir con amor, a quienes entren en tu vida, obsérvalos y reflexiona antes de dedicarles tu tiempo y energía.

Evita caer en patrones que no te han brindado felicidad en el amor y no permitas acciones que no te agradan bajo ninguna circunstancia.

LIBRA

Esta semana Mercurio fortalece los lazos familiares, atrayendo visitas especiales o motivándote a visitar a personas queridas, ya sean familiares o amigos, lo que te llena de alegría. Un breve viaje puede ser la oportunidad perfecta para profundizar aún más tus relaciones afectivas.

Por otro lado, Marte impulsa tu ámbito profesional, despertando en ti el deseo de un cambio de posición. Te sientes con la confianza y determinación para solicitar el ascenso o la mejora laboral que sabes mereces.

ESCORPIO

Esta semana es tiempo de escuchar tu voz interior y enfocarte en tu espiritualidad; durante el 2025, trabaja en manifestar tus deseos y fortalece tanto tu fe como tu confianza en ti mismo, porque tienes el poder de hacer milagros en tu vida.

Marte y Mercurio están influyendo de manera positiva en todo lo mencionado. Presta atención a tus sueños, ya que contienen mensajes importantes de tus guías.

SAGITARIO

Es una semana ideal para cerrar acuerdos comerciales o avanzar en temas relacionados con mudanzas, compras o rentas de vivienda.

Este es el momento perfecto para aprovechar las oportunidades que impulsarán tu progreso económico, gracias a la influencia de Mercurio. Además, Marte activa tu lado pasional, haciendo que te sientas atraído por lo prohibido o por alguien que representa un desafío para ti.

¡Ten cuidado, Sagitario! No dejes que las tentaciones te desvíen del camino.

CAPRICORNIO

Esta semana estás completamente receptivo a todas las oportunidades que surjan en este 2025 y Mercurio te impulsa a seguir adelante con conversaciones profesionales, educativas, personales e incluso sentimentales, siempre con el objetivo de mejorar tu situación.

A lo largo de estos días no dudes en considerar incluso mudarte a otro país si eso te garantiza una mejor calidad de vida.

ACUARIO

Esta semana podrías recibir un mensaje o llamada de alguien de tu pasado, lo que podría sorprenderte o incluso asustarte, pero lo que te diga te hará reflexionar sobre una situación que quieres cambiar, pero que no te has atrevido a enfrentar.

Marte y Mercurio trabajan juntos para impulsarte a tomar el control de tu vida y hacer lo necesario por un futuro más prometedor para ti y tus seres queridos.

PISCIS

Esta semana te permitirá recuperarte de las festividades navideñas, con mucha reflexión, nostalgia y el anhelo de un cambio profundo que te brinde libertad y estabilidad.

Mercurio favorece tus relaciones, ampliando tu círculo social y ayudándote a establecer más conexiones en el ámbito en el que deseas crecer. Marte resalta tu creatividad y eleva tu energía, impulsándote a tomar las acciones necesarias para lograr tu felicidad.

