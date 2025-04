El gigante del streaming, Netflix ya tiene listo sus estrenos del 14 al 20 de abril para agregar a su gran catálogo, y puedas disfrutar de las series y películas más emocionantes en este periodo vacacional.

Prepárate para un maratón de entretenimiento, con la serie "La cúpula de cristal" un nuevo thriller sueco que gira en torno a Lejla, una psicóloga forense que se ve obligada a enfrentar el secuestro que vivió en su niñez, luego de que la hija de una amiga cercana desaparece, a lo largo de la investigación, la tensión crece y Lejla se enfrenta a los fantasmas de su pasado.

Mientras que el próximo 18 de abril, llega el filme ”iRehén” inspirado en hechos reales que se sitúa en Ámsterdam, en el año 2022, y retrata el tenso momento que vive un grupo de personas cuando un desconocido armado irrumpe en una tienda Apple y los toma como rehenes.

Series

El descubrimiento de las brujas - 15 de abril

Keeping Up With The Kardashians temporadas disponibles - 15 de abril

The Real Housewives of Beverly Hills - 15 de abril

La cúpula de cristal - 15 de abril

Yo no soy Mendoza - 16 de abril

Proyecto DVNI - 16 de abril

El robo del diamante - 16 de abril

Nueva vida en Ransom Canyon - 17 de abril

Enciclopedia de Estambúl - 17 de abril

Special Ops: Lioness - 17 de abril

Hasta que el cielo nos reúna nuevo episodio - 19 de abril

Mare Fuori nuevas temporadas - 20 de abril

News Anchor nuevo episodio - 20 de abril

Películas

Detrás del telón de Stranger Things - 15 de abril

Rob Peace - 15 de abril

Tim Dillon: I´m your mother - 15 de abril

Inexplicable - 16 de abril

Vengeance - 16 de abril

Noche sin paz - 16 de abril

Court State vs Nobody - 17 de abril

Guerra civil - 18 de abril

El atentado de Oklahoma City, Terror en EE. UU. - 18 de abril

iREHÉN - 18 de abril

