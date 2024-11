Horóscopos de Walter Mercado de la semana del 26 al 30 de noviembre

ARIES

Esta es la semana de Acción de Gracias y por ello los astros te recuerdan que has sido tu propio héroe durante mucho tiempo; las experiencias que has enfrentado te han llevado a sanar y superar tus heridas. Has librado tus propias batallas con valentía.

Agradece, hoy y siempre, por la fortaleza que te ha permitido superar grandes desafíos , por la capacidad de apoyar a otros y por vivir en abundancia y prosperidad.

TAURO

Esta semana de Acción de Gracias, la energía planetaria te invita a conectar con hermanos, vecinos o compañeros de estudio, así que reúnete para disfrutar de buenos momentos y fortalecer la comunicación y el entendimiento.

Enfócate en lo positivo de los demás, recordando que nadie es perfecto . Agradecer es clave para multiplicar tus bendiciones: valora lo que tienes y el hecho de estar ahí para quienes te necesitan.

GÉMINIS

Durante la semana de Acción de Gracias, las energías de los planetas impulsan tu buen ánimo y la confianza en que todo lo que emprendas será exitoso. Te sientes lleno de sensualidad, pasión y una gran percepción intuitiva.

Confía en tus instintos al tomar decisiones y cada día agradece por el simple hecho de estar vivo, por poder compartir mensajes de paz, amor y esperanza con los demás , por tus bendiciones y por disfrutar siempre de buena compañía.

CÁNCR

Cultiva la confianza, la armonía y el amor propio durante esta Semana de Acción de Gracias. Recuerda que las personas te aprecian, pero mantente alerta ante quienes podrían aprovecharse de ti o manipularte sin remordimientos.

A pesar de los retos superados en estos tiempos difíciles, sigues en pie, así que da gracias por ser alguien fuerte, protector, lleno de amor y bondad.

LEO

Durante esta semana de Acción de Gracias, tu pareja, familia, amistades e incluso vecinos requerirán tu atención, también podrían hacerlo los hijos o personas jóvenes.

Organiza tu tiempo de manera inteligente, escucha consejos y toma decisiones con sensatez, siendo práctico y realista.

Siempre agradece por tener lo necesario para ser feliz, valora la salud que disfrutas, ora por la de los demás y aprecia el amor que recibes.

VIRGO

Esta semana de Acción de Gracias, enfócate en vivir el presente mientras enfrentas y resuelves aquello que te ha retenido por años. Aunque parezca una tormenta, todo pasará y te permitirá renacer, transformándote para un mejor futuro.

Eres una persona de gran fe, espiritualidad y gratitud, sigue agradeciendo siempre, pues incluso en los momentos más difíciles, Dios abre caminos y te da oportunidades para seguir adelante.

LIBRA

En esta semana de Acción de Gracias, abre tu corazón al amor y vivirás una de las mejores etapas de tu vida, recuerda que a tu lado tienes personas influyentes y valiosas que te buscan por tus talentos y tu actitud positiva.

Ser agradecido refleja tu capacidad para valorar lo que has logrado y disfrutado. Da gracias por todo lo que te hace feliz: el amor, la salud, la abundancia y la prosperidad que llenan tu vida.

ESCORPIO

Esta semana de Acción de Gracias marca el inicio de las celebraciones navideñas, con viajes, actividades y mucho movimiento. Te acercas a tus seres queridos y, en ocasiones, confías más en tus amigos que en la familia para sentirte amado y valorado.

Agradece siempre por tus talentos y virtudes, ya que eres afortunado en muchos aspectos de tu vida. Tu independencia y autosuficiencia son parte de tus bendiciones. Que estas continúen multiplicándose para ti.

SAGITARIO

Durante esta Semana de Acción de Gracias, te destacas por cumplir tus promesas, demostrando ser una persona confiable y leal a tus palabras y compromisos, especialmente con tus seres queridos, como tu pareja e hijos, si los tienes.

Agradece por haber superado con éxito desafíos de salud y económicos, ya que no te falta nada y tienes abundancia. Reconoce tu fortaleza y valentía, porque nada puede detenerte.

CAPRICORNIO

Durante esta semana de Acción de Gracias, enfrentarás las consecuencias kármicas de tus acciones y decisiones en el amor, la vida profesional y personal. Mercurio retrógrado podría complicar tus planes de viaje con retrasos, cancelaciones o cambios de itinerario.

Agradece por liberarte de relaciones tóxicas y la codependencia emocional, y celebra tu independencia, estabilidad personal y felicidad.

ACUARIO

Esta semana de Acción de Gracias trae buenas noticias: es probable que tu familia crezca pronto. Si buscas un nuevo hogar o deseas un cambio de ambiente, este es el momento ideal. En el amor, evita involucrarte en relaciones complicadas o prohibidas.

Agradece todo lo que has logrado, tanto en lo material como en lo personal. Mercurio retrógrado te invita a valorar tus éxitos y a dejar atrás las dificultades del pasado.

PSICIS

Esta semana de Acción de Gracias, dedica tiempo al silencio y descubrirás más color y movimiento en tu vida. Disfruta de actividades deportivas y reuniones sociales con tus amigos. Tus finanzas siguen mejorando, incluso con los gastos que se aproximan.

Recuerda que lo que parecía negativo este año también trajo bendiciones. Agradece, porque cada cambio superado dejó valiosas lecciones.



YC