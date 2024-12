Horóscopos de Walter Mercado de la semana del 17 al 21 de diciembre

ARIES

Es un excelente momento para ti, Aries, pues esta semana Mercurio directo favorece los viajes y las reuniones con familiares y amigos. Esta Navidad se presenta como una oportunidad para disfrutar de la buena compañía y fortalecer tus lazos personales.

Por otro lado, la Luna Llena te motiva a buscar a tu alma gemela, comunicarte desde el corazón y sanar heridas del pasado. Es un tiempo para reflexionar, perdonar y hablar de todo aquello que necesitas liberar.

En el ámbito laboral, educativo o comunitario, el Sol te coloca en el centro de atención, destacándote como un verdadero líder. Tu carisma y capacidad para brillar inspiran a quienes te rodean, aprovecha esta etapa para dejar huella y demostrar lo mejor de ti.

TAURO

Esta semana Mercurio Directo te abre caminos hacia la prosperidad y estabilidad que deseas. Firmarás contratos, acuerdos o documentos legales importantes y cerrarás negociaciones pendientes.

Todo lo que emprendas bajo Mercurio Directo traerá grandes beneficios. Además, el Sol y la Luna Llena elevan tu espíritu alegre y festivo, permitiéndote disfrutar de estas fiestas navideñas lleno de felicidad.

GÉMINIS

Géminis, la Luna llena trae un impulso positivo a tu vida emocional y afectiva, beneficiando tanto a quienes tienen pareja como a quienes están solteros. Brillas intensamente, destacando lo mejor de tu interior y exterior.

Por otro lado, Mercurio, tu regente, te conecta con personas románticas, detallistas y llenas de pasión. Además, el Sol potencia tu intuición, sensualidad y magnetismo personal. Podrías recibir dinero inesperado, ya sea por herencia o bienes compartidos.

CÁNCER

Durante esta semana el Sol impulsa tu vida amorosa, haciéndote sentir listo para encontrar el amor verdadero, ese que no trae sufrimiento ni lágrimas. Con Mercurio directo, te animas a acercarte a esa persona que te hizo sentir especial y amado.

Por otro lado, la Luna, tu regente, intensifica tus emociones, haciéndote más sensible y dispuesto a entregarte al amor sin preocuparte por las consecuencias.

LEO

Durante esta semana el bienestar y la salud te acompañan, y el Sol, tu regente, te motiva a prestar más atención a ti mismo. Estás preparado para enfrentar cualquier desafío relacionado con tu salud física, lo que hace de este un momento ideal para iniciar un tratamiento.

La influencia de la Luna Llena fortalece los lazos con tu círculo de amistades y despierta tu sentido de responsabilidad hacia quienes estarán solos en esta Navidad. Además, Mercurio directo realza tu carisma y encanto, especialmente a través de tus palabras y la forma en que conectas con los demás.

VIRGO

Mercurio directo te conecta con familiares y personas esenciales en tu vida, aunque tu círculo de amistades se ha reducido, es para tu beneficio, ya que ahora te rodeas de quienes realmente importan.

Por otro lado, la Luna llena te alerta sobre rumores y comentarios a tu alrededor, por lo que es importante proteger tu reputación. Sé discreto, evita revelar tus planes y no compartas tus logros con personas en las que no confíes plenamente.

LIBRA

La luna llena, el Sol y Mercurio directo están de tu lado, lo que te convierte en una persona muy deseada durante estas fiestas navideñas.

Tienes todo el derecho de decidir con quién pasar tiempo y a quién mantener a distancia. No te sacrifiques por quienes no lo merecen y recuerda que mereces disfrutar y que quien no haya sabido ganarse tu compañía podrá disfrutar de tu ausencia. Tú eres tu prioridad hoy y siempre.

ESCORPIO

En esta semana Mercurio en su fase directa impulsa la conclusión exitosa de cualquier trámite económico pendiente y la Luna llena te invita a activar tu magia interior, siendo un excelente momento para realizar rituales, baños o prácticas mágicas que atraigan lo que deseas para el 2025.

Por otro lado, el Sol favorece que te alejes de tu entorno habitual y compartas con amigos o familiares, celebrando la Navidad con alegría y gratitud, lo que te permitirá seguir recibiendo bendiciones.

SAGITARIO

Esta semana Mercurio directo, resalta tu capacidad para ser el centro de atención y te sientes impulsado a socializar o invitar a personas alegres a tu casa.

Un viaje se presenta como una excelente oportunidad para avanzar en tus planes para el próximo 2025. El Sol te trae prosperidad y abundancia: saldrás de deudas, lograrás tus metas financieras y lograrás mayor independencia económica.

CAPRICORNIO

A lo largo de esta semana, personas de tu pasado vuelven a aparecer; recibes un mensaje de alguien que ya habías dejado atrás o superado, es una prueba divina para ver si estás preparado para recibir una gran bendición. Depende de ti si decides volver a lo mismo o abrirte a lo que Dios tiene preparado para ti.

La Luna llena no influye en ti, ya que el Sol está en tu signo esta semana, por lo tanto la suerte, las bendiciones y la felicidad están de tu lado. Celebra en grande y cierra la puerta al sufrimiento.

ACUARIO

Todo lo hermoso te sigue esta semana, así que valora y agradece tus bendiciones. No te concentres en lo que te falta, tienes mucho para ser feliz.

El Sol te ofrece paz y amor, y has logrado estar rodeado de tus seres queridos; Mercurio y la Luna llena te brindan claridad mental, sabes cómo actuar, qué decir y qué hacer ante cualquier desafío que intente oscurecer esta Navidad.

PISCIS

La energía del Sol, Mercurio y la Luna llena traen bendiciones a tu vida en esta Navidad, ábrete a recibir los mejores regalos: amor, paz, buena compañía y alegría.

Que dentro de ti florezcan el amor, la unión y el agradecimiento. Evita a las personas tóxicas y regálate unas fiestas rodeado de gente sincera y positiva, como tú.

