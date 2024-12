Aries

Un amor a distancia podría ser lo que necesites para volver a confiar. Podría surgir una enfermedad en tu familia, pero todo saldrá bien. Aléjate de las personas mediocres que solo te buscan cuando necesitan algo; no permitas que los aprovechados entren en tu vida. Si tienes una relación, se avecina un engaño y mentiras que complicarán las cosas. No exijas más de lo que puedes dar; no mendigues amor ni te pongas a la venta. Habrá momentos de separación de personas, pero serán quienes no te suman y solo te hacen sentir mal, así que aprende a dejar ir para dar paso a lo nuevo. A veces tu carácter es difícil de soportar, pero no tienes que cambiar tu forma de ser por personas que no van a hacerlo por ti.

Tauro

Deja que la vida se ocupe de tus enemigos; tú solo debes sentarte y esperar, pues cuando menos lo esperes, comenzarás a verlos caer uno a uno sin darte cuenta. Se avecinan días llenos de oportunidades, en los cuales empezarás a enfocarte más en ti mismo. No te detengas en tus planes, sigue adelante y los alcanzarás conforme trabajes en ellos. Si ya tienes a alguien que te apoya, no des motivos para que duden de tu fidelidad; aprende a consentir a tu pareja, ya que lo que no le des tú, lo buscará en otros lugares. A veces te comportas de manera arrogante, creyéndote superior, y eso no es bien recibido por todos. Si estás en una relación, ten cuidado, porque se avecina un engaño o mentira de parte de tu pareja. Descubrirás secretos del pasado que podrían hacerte dudar de la persona que amas.

Géminis

Es momento de aprender de todos tus errores del pasado para no repetirlos en el presente. Es hora de dejar atrás lo que ya fue y enfocarte en lo que realmente importa. Nuevos proyectos están por venir y nuevas amistades aparecerán. Si te alejas demasiado de quienes te han mostrado cariño, fidelidad y amor, corres el riesgo de ser olvidado y, en poco tiempo, quedar fuera de sus vidas. Debes aprender a soltar lo que ya te ha dolido y empezar a resolver tu vida, en lugar de quedarte solo pensando en lo que quieres hacer, porque sigues pensando pero no actúas. Las oportunidades tienen un límite, y la que tuviste podría escaparse para siempre.

Cáncer

En el trabajo se perfila un panorama más productivo; las horas extras podrían aumentar tus ingresos y ayudarte a pagar deudas. Ten cuidado con fracturas y torceduras, ya que podrías sufrir una caída. Olvídate de las buenas costumbres y modales, la vida es para disfrutarla y ser feliz. Aprovecha lo que tienes y lo que viene, y no dejes que tonterías arruinen tus días. Recuerda que solo tienes esta vida para ser feliz, así que disfruta sin preocuparte por lo que los demás piensen, no tienes que dar explicaciones a nadie. Una amistad te necesita mucho, no la dejes de lado, porque mañana podrías necesitar su ayuda.

Leo

No intentes cambiar la forma de ser o pensar de los demás, aprende a aceptarlos tal como son. Un dolor de estómago podría estar cerca, así que modera tu manera de comer. Ten cuidado con caer en la rutina si estás en una relación, ya que no es lo más recomendable, o terminarás sintiéndote agotado. Es el momento de empezar a ver la vida de manera diferente y enfocarte en tus sueños y metas; ponte firme si realmente deseas alcanzar esos objetivos que has estado pensando. Ten precaución con dos personas de piel clara que podrían acercarse a tu círculo para causarte problemas o hacerte pasar un mal rato. Tu carácter estará un poco alterado, lo que no te ayudará en nada más que a complicarte la vida, así que baja un poco el tono y empieza a ver las cosas desde otra perspectiva.

Virgo

La vida te pondrá en tu camino lo que realmente es para ti, sin que tengas que rogar por ello ni ponerte de rodillas. Deja de pensar que todo es fácil y perfecto, y acepta que todo en esta vida requiere esfuerzo; nada es sencillo ni viene sin trabajo. No te enamores de nadie por el momento, ya que podrías sufrir más. Trata de mantenerte firme en tus convicciones sobre el amor hasta que alguien realmente se esfuerce y logre cambiar tu forma de pensar y de ver la vida. Con la salida de diciembre vienen cambios importantes, y debes ser inteligente para alejarte de las personas mediocres que no te aportan más que problemas y malos tratos, pero aún así sigues permitiéndolo.

Libra

El amor comenzará a llegar de muchas formas a tu vida, solo necesitas permitir que entre. Trata de no dar más de lo que estás recibiendo, o podrías quedarte vacío en algún momento. Deja que las cosas sigan su curso natural, porque si te obsesionas con controlarlas, vivirás oprimiéndote y quejándote de lo que sucede, sin entender que todo tiene un motivo y un propósito. Hay una amistad que está empezando a ver algo más romántico contigo, mantén los ojos abiertos e identifica quién es, lo descubrirás rápidamente por sus detalles y la forma en que te trata. Es momento de despertar y empezar a ver la vida de una manera diferente, buscando siempre tu estabilidad y paz interior, para evitar cometer errores de los cuales puedas arrepentirte más adelante. Se avecina un problema familiar, pero con el tiempo sabrán solucionarlo.

Escorpión

Ten cuidado con un hombre de piel clara que podría causarte problemas con ciertas acciones en tu contra, afectando también a tu familia. Sé prudente con las inversiones que hagas, ya que podrían producirse pérdidas materiales que te impacten más de lo que imaginas. No te deprimas si la persona que amas no está a tu lado, recuerda que todo llega en su debido momento; la vida se encargará de reunirlos o separarlos, pero sea cual sea el resultado, sabrás seguir adelante y ser feliz. Es posible que sientas tristeza o incluso caigas en depresión por una persona de tu pasado, pero recuerda que si no está contigo ahora, es porque no es el momento adecuado para que así sea.

Sagitario

A medida que logres liberar todo lo que has estado cargando en estos últimos meses, será cuando empieces a ver la vida de una manera diferente. Una persona del pasado podría regresar y causarte problemas o dolor. Ten cuidado con golpes, caídas y accidentes en la carretera, ya que estarás más propenso a que ocurran. No dejes de confiar en ti mismo y en tu capacidad para lograr lo que te propones; haz lo que sea necesario para sentirte bien. Se avecinan grandes cambios en tu vida, ya que descubrirás que alguien muy querido para ti te ha mentido y engañado en varias ocasiones. Aléjate y no le des otra oportunidad. Un cambio en tu actitud será clave para lograr ese sueño que has estado persiguiendo.

Capricornio

Cuídate de las traiciones por parte de tus amistades, ya que están a la vuelta de la esquina. Uno de tus amigos más cercanos ha estado hablando mal de ti a tus espaldas. No repitas los mismos errores del pasado, especialmente si te encuentras en una situación similar. Se avecinan cambios financieros favorables que te permitirán resolver algunas de tus deudas. Si estás en una relación, se aproxima una salida o evento fuera de la ciudad que les brindará momentos muy agradables. Ten cuidado con la rutina y las costumbres, ya que siempre serán tus enemigos. Tu carácter podría jugar en tu contra más de lo que imaginas, así que ten cuidado con los amores de una noche que podrían aparecer en tu círculo y con las amistades que llegarán solo para causarte conflictos que no te llevarán a nada positivo.

Acuario

Si las cosas no han salido bien últimamente, no te desesperes ni te deprimas por ello. Al contrario, aprende de cada golpe que la vida te da para no volver a caer en los mismos problemas. No pierdas el tiempo con personas falsas, enfoca tu energía en alguien que esté dispuesto a invertir tiempo en ti. Si no tienes compromiso con nadie, no tienes por qué rendir cuentas a quien no te las pide, así que no des explicaciones sobre tu vida íntima. No temas a los cambios, pero mantén la mirada hacia adelante; si vas a mirar atrás, hazlo para reconocer lo fuerte que has sido. Serán días de mucha reflexión, se avecina un embarazo en la familia y la oportunidad de saldar algunas deudas con dinero extra que te llegará.

Piscis

No te preocupes por lo que los demás piensen o digan de tu forma de ser; tu esencia es única y no tienes por qué cambiarla por nadie. Cuando puedas, haz una limpieza profunda en tu habitación o casa, ya que las malas energías estarán presentes en estos días. Necesitas sacar lo negativo para dar espacio a lo positivo. Ten cuidado con compartir secretos que te han confiado, podrías meterte en un gran problema. Si tienes dudas sobre tu ser amado, aléjate y deja que el destino haga su trabajo. Si esa persona te quiere y te valora, no te dejará ir y luchará por estar a tu lado. Si no lo hace, habrás tomado la mejor decisión. No gastes tanto en cosas innecesarias; tiendes a derrochar en tonterías cuando tienes algo de dinero extra. Aléjate de amores superficiales, sabes bien que no podrías vivir pasando necesidades.

NA