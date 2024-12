Horóscopos de Nana Calistar para HOY 17 de diciembre

Aries

Cuida cómo manejas tu vida. Hay personas que podrían dañarte si les permites entrar en tu entorno, así que sé más selectivo con tus amistades. Un sueño revelador te mostrará la verdadera cara de alguien que te ha lastimado; evita conflictos innecesarios, ya no estás para eso.

Si tienes problemas con tu pareja, llévalo con calma. Los celos y la desconfianza podrían estar debilitando la relación, así que enfócate en la comunicación y en resolver las diferencias.

Cuida tu economía. Evita gastos innecesarios que podrían desestabilizar tus finanzas. Además, ten precaución con accidentes o caídas, ya que existe riesgo de que ocurran.

No dudes de tu capacidad para lograr lo que deseas. Aunque el camino no sea fácil, tienes la fuerza y la habilidad necesarias para salir adelante y alcanzar tus metas de la mejor manera.

Tauro

Se avecinan desafíos económicos, y aunque batallarás un poco, lograrás salir adelante. No idealices a quien no lo merece ni mendigues amor. No estás para rebajarte por alguien que no haría nada por ti.

Ten cuidado con personas de piel blanca que podrían meterte en problemas a través de chismes. Protege tu amor propio: quiérete, respétate y date lo que necesitas antes de intentar complacer a otros.

Vienen cambios drásticos y desprendimientos importantes en tu vida. Es momento de soltar a esas personas que han sido una carga, que te dañaban y limitaban tu libertad. Alejarte de quienes te restan te permitirá recuperar tu paz y energía.

Recuerda, tu bienestar debe ser prioridad. Aprende a identificar lo que suma en tu vida y deja atrás lo que te detiene o roba tu felicidad.

Géminis

Ten cuidado con golpes y caídas, ya que podrían ser frecuentes. Se acerca un cambio importante que te beneficiará económicamente. Aprende de las lecciones que la vida te ha dado, poniendo esfuerzo para no repetir los mismos errores.

Sabes que amas con intensidad y dedicación, pero no pierdas a quien realmente quieres por problemas sin sentido. La última decisión siempre será tuya, no de tu familia ni de tus amigos.

Podrías vivir amores pasajeros que te ilusionen, pero también se irán rápido. Tu buena voluntad y tus intenciones positivas te harán crecer, pero no busques en lugares equivocados porque podrías encontrar lo que no quieres.

Si tienes pareja, vienen días de dudas en el amor. Si no sientes confianza en quien está a tu lado, no sigas perdiendo el tiempo. Valora tu paz y busca lo que realmente te mereces.

Cáncer

Pon en orden tus sentimientos y define lo que quieres en la vida. Todo tu esfuerzo será recompensado, y tarde o temprano, la vida te devolverá lo que has sufrido y esperado.

Eres alguien que despierta envidia, así que ten cuidado, pues algunas personas podrían intentar dañarte de diversas maneras. Si tienes en mente un negocio o cambio laboral, actúa ahora y deja de pensar demasiado; ese ha sido tu mayor obstáculo para concretar tus sueños.

Sin embargo, cuidado con un negocio que podría no realizarse debido a la falta de interés de otras partes. No te martirices por metas inalcanzables. Pon los pies en la tierra y enfócate en lo real para alcanzar tu felicidad, sin importar cuál sea tu camino.

Recuerda que tus sueños requieren acción y no solo pensamiento. Toma el control, suelta las dudas y empieza a trabajar por lo que realmente deseas.

Leo

Cuida tu salud, no vale la pena arriesgarla por cosas que no te aportan nada positivo. Se acercan días de reflexión, donde pensarás en cambios laborales y recibirás noticias relacionadas con un negocio o una posible mudanza. Ten cuidado con las decisiones que tomes, evalúa bien las consecuencias.

No dañes a otros, porque si lo hacen contigo, el golpe podría ser aún más fuerte. Llegará un ingreso extra y la oportunidad de un viaje que te dejará un valioso aprendizaje.

Deja de esperar cosas que quizá nunca llegarán. Es momento de soltar y empezar a vivir tu vida como realmente deseas. No te estanques en el pasado ni en expectativas que solo te detienen. Vienen días positivos, ideales para reflexionar sobre tus logros y lo que aún te falta por hacer. Aprovecha el presente y enfócate en lo que realmente te hará feliz.

Virgo

No permitas que personas del pasado roben tu paz y tranquilidad. En el amor, vienen momentos muy positivos. Si estás soltero, podrías concretar algo estable con alguien que llegará a tu vida de manera inesperada.

Un plan que tenías en mente podría no salir como esperabas, pero si te esfuerzas, lograrás más de lo que imaginas. No confíes ciegamente en nadie, porque nadie hará lo mismo por ti. Tampoco busques culpables donde no los hay; enfócate en las soluciones.

Se acercan grandes cambios en tu vida, relacionados con una cirugía o un cambio de imagen que llevas tiempo considerando. Aprovecha este momento para renovarte y dejar atrás lo que ya no te aporta.

Recuerda, tu paz es lo más valioso, y este es un periodo ideal para crecer, reinventarte y enfocarte en lo positivo que está por llegar. ¡Es momento de brillar y avanzar!

Libra

No tengas miedo de expresarte y decir lo que sientes. Si a otros les molesta, es su problema, no el tuyo. Vienen grandes cambios que te harán dejar la ingenuidad atrás y te ayudarán a tomar decisiones importantes en el amor y el trabajo.

Has estado algo perdido, pero pronto encontrarás la claridad que necesitas. Cuida tus finanzas y evita gastos innecesarios, ya que podrías enfrentar gastos relacionados con un viaje o compras en otras ciudades.

No te limites en tus sueños y deseos, estás muy cerca de verlos convertirse en realidad; solo necesitas desearlo y actuar para lograrlo. Si sientes que no sabes qué camino tomar, presta atención a los sueños premonitorios que tendrás, pues te indicarán lo que está por suceder.

Este es un tiempo de transformación y crecimiento. Confía en tu intuición, toma decisiones con seguridad y permite que la vida te sorprenda con lo mejor.

Escorpión

Cierra los círculos que dejaste abiertos o inconclusos, ya que podrían seguir afectándote en el futuro más de lo necesario. Ten cuidado con chismes y personas que te tienen envidia. Sin darte cuenta, has ganado enemigos que no toleran tu felicidad. No permitas que su negatividad te afecte; sigue adelante y no mires atrás, ya has sufrido lo suficiente.

Presta atención a posibles pérdidas que podrían surgir, pues podrías pasar momentos difíciles si no tomas precauciones. Recuerda siempre cuánto vales y lo que mereces para ser feliz. No te rebajes por nadie ni permitas que alguien te quite tu paz o dignidad.

Un amor del pasado, posiblemente de piel blanca o aperlada, podría reaparecer en tu vida pronto. Reflexiona bien sobre lo que quieres antes de tomar cualquier decisión. Este es el momento de enfocarte en tu bienestar y seguir avanzando con fuerza y determinación.

Sagitario

Comienzas a ver mejoras en tu economía y soluciones que antes no encontrabas. En el amor, vienen momentos positivos y consolidación; podría surgir un embarazo en la familia o entre tus amistades.

No confíes en personas que llegan de la noche a la mañana, ni des prioridad a quien te trata como opción. Un cambio laboral importante te brindará estabilidad y paz. Una amistad te traerá noticias de un ex amor y te pedirá algún consejo; actúa con cautela y sabiduría.

Es momento de enfocarte en tu presente y futuro, ya que aferrarte al pasado te impide avanzar. Presta atención únicamente a lo que te aporta valor y descarta comentarios negativos de personas conflictivas que solo buscan problemas.

Toma lo positivo y aléjate de lo que te estanca. Este es un tiempo para abrirte a nuevas oportunidades y construir la vida que realmente deseas.

Capricornio

Aprende a confiar en quienes te han demostrado con hechos que te quieren y valoran. Deja atrás a quienes solo te generan problemas y te impiden avanzar. Ten cuidado con golpes o caídas, ya que podrían presentarse con frecuencia.

Un amor muy fuerte llegará a tu vida y pondrá tu mundo de cabeza. Entrégate sin miedo, porque si esa persona no lo valora, quien perderá será ella, no tú. Recuerda que siempre podrás amar de nuevo, pero nadie te amará como tú lo haces.

Pronto recibirás noticias relacionadas con amistades y se avecina un evento importante donde el blanco será protagonista.

Deja que el mundo siga girando; enfócate en tus propias metas y no te preocupes por lo que los demás hagan con su vida. Este es tu momento para crecer, disfrutar y seguir avanzando con seguridad hacia lo que realmente te hace feliz.

Acuario

Cuidado con los cambios de último momento, ya que podrían afectarte más de lo esperado. Da pasos firmes hacia tus sueños y metas para comenzar a ver los resultados que has esperado. No permitas que el mundo te acuse de cosas que no hiciste; deja que las críticas negativas se deslicen sin que te afecten.

En el amor, vienen cambios importantes que tendrás que hacer si quieres tener claridad en tu relación. No te dejes influenciar por comentarios de personas que solo buscan hacerte sentir mal. No permitas que te menosprecien; reconoce tu valor y no te rebajes por nadie.

A veces te preocupas demasiado por quienes no hacen nada por ti. Además, un accidente familiar podría ocurrir y un amor imposible podría cruzarse en tu camino. Mantén tu calma y sigue adelante sin dejar que nada te desvíe de tu bienestar.

Piscis

Se presentarán muchas oportunidades en el amor, especialmente con una persona de tierras lejanas que llegará en estos días. Habrá una fuerte conexión, pero es importante que vayas con calma y no te precipites.

No te martirices ni te llenes de pensamientos negativos, especialmente si no tienes pruebas claras. Habrá personas que intentarán hacerte sentir mal, pero depende de ti si les permites afectarte.

Estos días estarás reflexionando sobre tu pasado, haciéndote preguntas que quizás no tengan sentido. Es momento de pensar realmente qué necesitas para ser feliz y qué te falta para lograrlo.

Pronto surgirán oportunidades de viaje, que podrías planear con amistades o pareja, en caso de tener. Además, un compromiso se acerca, y una de tus amistades podría estar por comprometerse. Mantén la mente abierta y sigue adelante con confianza hacia lo que te espera.

Con información de Nana Calistar.

EE