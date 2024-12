Aries

Evita involucrarte en relaciones complicadas, ya que podrías exponerte a sufrir una gran decepción más adelante. Ten cuidado con lo que consumes, ya que se aproximan problemas estomacales debido a alimentos en mal estado. Pronto verás mejoras en tu vida, con bendiciones que traerán luz a tu camino. No pierdas el enfoque y busca aprovechar lo que realmente tiene valor. Si no te interesa algo, sé claro desde el principio para evitar causar daño, tanto a ti como a los demás.

Tauro

Este 15 de diciembre, Tauro, es el momento de reunir el valor y expresar todo lo que sientes a esa persona. No te preocupes por lo que pueda suceder, lo que tenga que ser, será. Esto te ayudará a quitarte la espina y a centrarte en lo que realmente importa: tu tiempo, que es valioso. No lo malgastes con alguien que no lo aprecia o que un día te dice que sí y al siguiente ni te dirige la palabra. En cuanto a tu familia, estarán organizando una fiesta en la que no serás invitado o invitada. En el plano emocional y sensual, estarás muy atractivo o atractiva estos días, así que no dudes en buscar a alguien para satisfacer tus deseos. Si eres soltero o soltera, tendrás muchas opciones para elegir, y si estás en una relación, busca lugares nuevos para tener intimidad, lo cual fortalecerá el vínculo y hará la relación más excitante.

Géminis

Últimamente has estado muy pensativo o pensativa. Es importante que aprendas a no dejar que los problemas de los demás te afecten tanto emocionalmente. Primero debes cuidar de ti mismo antes de tratar de solucionar las vidas ajenas. En cuanto a lo emocional, el terreno de las caricias está a tu favor, así que disfruta y no te martirices por alguien que ya se fue y no quiso continuar. No guardes rencores del pasado ni te aferres demasiado a tu orgullo, ya que en ocasiones eso te ha alejado de los demás y te ha causado sufrimiento. Aunque tu carácter sea fuerte y cambiante, también eres capaz de dar todo cuando amas. Busca la manera de reconciliarte con aquellos a quienes hayas herido, ya que de lo contrario, podrías quedarte estancado o estancada.

Cáncer

Se avecinan días en los que deberás tener cuidado con lo que dices, ya que podrías meterte en problemas por ser demasiado sincero. Las compras navideñas están por llegar, así que es importante que las hagas pronto para evitar que se acumulen los regalos. Una amistad del pasado regresa, pidiendo disculpas y reconociendo sus errores. Es momento de dejar el orgullo atrás y considerar dar una segunda oportunidad. Tendrás oportunidades de un viaje y momentos divertidos. Además, te llegará algo de dinero extra, pero asegúrate de pagar tus deudas, ya que te enfrentas a una racha en la que podrías quedarte sin dinero para cumplir con tus compromisos.

Leo

No dejes que los sueños y metas que te has fijado se queden en el olvido. No sigas perdiendo el tiempo y ponle mucho empeño para alcanzarlos de una vez por todas. Si estás en una relación, ten cuidado con una amistad de tu pareja, ya que podría estar sembrando ideas erróneas sobre ti. Presta atención a tu alimentación, ya que si no lo haces, podrías empezar a tener problemas y hay riesgo de que subas de peso. Ten cuidado al tomar una decisión en los próximos días, ya que podría no ser la más adecuada; es mejor que lo consultes antes de actuar.

Virgo

Se vienen chismes de parte de la familia, pero no te dejes afectar por lo que digan o comenten. Recuerda que tu vida es tuya y solo tú decides cómo vivirla, nadie tiene derecho a meterse, a menos que sea quien te apoye económicamente. Estás a punto de entrar en una etapa en la que te van a querer complicar las cosas. Dos de tus amistades comenzarán a sentir atracción por ti. Si te gustan y te atraen, anímate y sigue adelante, ¡es gratis! Si no es lo que buscas, no hagas falsas promesas a quien quiera algo serio contigo, porque solo te arriesgarías a que el karma te pase factura rápidamente.

Libra

Aléjate de aquellas amistades que, en lugar de ayudarte, solo buscan hacerte daño. Debes aprender que un verdadero amigo o amiga no es quien te lleva a los vicios, a mentir, a engañar o a perjudicar a los demás. Las amistades genuinas son aquellas que te dicen la verdad de frente y te guían por el buen camino. Si estás en una relación, es mejor que bajes un poco el tono de tu humor, ya que estás agotando a tu familia. Si sigues así, podrías llegar al punto en que te den una advertencia y te manden a la fregada.

Escorpión

No dejes que las personas arruinen esos días en los que te sientes feliz al levantarte. Es mejor alejarse de individuos pesimistas e inoportunos que solo buscan perjudicarte. Habrá momentos de frustración porque no has logrado cumplir las metas que te propusiste a tiempo, pero recuerda que todavía tienes oportunidad, solo no pierdas el impulso, o no te quejes después. Aprende a ver a las personas tal como son, sin máscaras ni falsas apariencias, solo así sabrás si realmente tienen buenas intenciones contigo. Se están cerrando ciclos, lo que implica el fin de relaciones de noviazgo o amistad. Pasarás por un proceso de maduración intenso y descubrirás verdades que te dolerán profundamente. Buscarás consuelo en personas equivocadas que solo te harán más daño, y el pasado regresará a complicarte las cosas.

Sagitario

No te hagas preguntas innecesarias ni te dejes llevar por pensamientos erróneos sobre la persona que te interesa y ocupa tu corazón. Está bien ser cauteloso y desconfiado con los demás, ya que las experiencias difíciles que has vivido te han llevado a dudar incluso de tu propia sombra. Has sufrido mucho, y eso se refleja en el escudo protector que has levantado contra los demás. Te has vuelto más cauteloso y ya no te enamoras con la misma rapidez que antes, y eso es consecuencia de todo lo que has pasado. Durante las noches, te encuentras muy pensativo o pensativa, pero no te preocupes por problemas que no te afectan. Deja atrás esos problemas ajenos y aprende a enfocarte en ti mismo.

Capricornio

No te concentres solo en lo negativo que has vivido, también mira las cosas buenas y aprende de ellas. Deja atrás esos obstáculos que te impiden alcanzar tus metas. No sigas esperando más de los demás, busca la manera de reconciliarte con tu vida y no te sigas lamentando por las dificultades que has enfrentado. Es momento de soltar lo que te hizo daño y comenzar una nueva etapa, libre de rencores y envidias. No intentes regresar al pasado, acostúmbrate a ser feliz y a luchar por tus sueños y objetivos. Tu mayor defecto es amar sin esperar nada a cambio, pero recuerda que los tiempos cambian, y si te conformas con poco, terminarás sintiéndote vacío.

Acuario

En tu trabajo se avecinan cambios y mucho estrés, ya que las vacaciones traerán una carga extra de tareas pendientes. Se acerca un viaje y también una reunión con tu familia; aprovecha estos días para consentirlos, ya que a veces los dejas de lado y es importante pasar más tiempo con ellos. Busca la forma de saber si esto tiene un futuro, y si no es así, mejor déjalo atrás y sigue adelante con alguien que realmente te valore y no solo te busque para pasar un buen rato. La depresión puede ser muy difícil de manejar, a veces te sientes triste por las noches, sintiendo que te falta algo en la vida, incluso si tienes pareja. Si es así, es momento de reencontrarte contigo mismo y enfocarte en tu bienestar, ya que tu felicidad depende de ti y no de otra persona.

Piscis

Existen posibilidades de un reencuentro amoroso con alguien del pasado, pero las opciones solo son para algo físico y no para una relación seria. Piensa bien lo que haces y cómo lo haces, porque si no, podrías caer nuevamente en el mismo círculo vicioso y seguir haciéndote daño. No te des una segunda oportunidad si aún no has sanado de la primera decepción o engaño. Necesitas tiempo para ti mismo, para sanar, divertirte y enfocarte en ti antes de iniciar otra relación que, en lugar de surgir de manera natural, lo hará por la necesidad de olvidar a tus ex parejas.

NA