Horóscopos de Mika Vidente de la semana del 21 al 25 de julio

Aries

Tu tirada:

8 de Copas – As de Pentáculos – El Papa

Aunque estamos en Mercurio retrógrado, podrías sentir el impulso de intentar algo de nuevo. Tal vez se trate de una pasión del pasado o incluso de una relación... pero no con tu ex, claro. Más bien con alguien con quien las cosas nunca se concretaron.

Si estás pensando en retomar un proyecto, este es un buen momento, sobre todo porque ahora sabes manejar mejor el dinero. Esta semana también podrían darse conversaciones pendientes con personas que antes te buscaron por temas laborales.

Es tiempo de que tomes las oportunidades con madurez. Cuanto más profesional te muestres, mejor te va a ir y mejor impresión dejarás.

Prepárate: llega un mensaje que puede cambiarlo todo. Además, tu sistema de creencias se fortalece y logras integrar lo que has aprendido en tu camino espiritual. Al finalizar la semana, podrías conocer a alguien clave que te impulse a crecer profesionalmente. Sí, es alguien mayor que tú.

Consejo: Aprende a respetar y entender el ritmo de los procesos.

Tauro

Tu tirada:

El Colgado – La Luna – 8 de Pentáculos

Esta semana trae mucho para ti. Por fin estás comprendiendo que los cambios y los obstáculos no son algo personal, sino parte natural de la vida. Al entenderlo, ahora ves todo con más calma, ¿cierto?

Todo puede fluir a tu favor si continúas trabajando con constancia y dejando que tus emociones te guíen e inspiren en lo que haces. Expresarte te hace bien, y lo sabes.

Sí, estamos en Mercurio retrógrado, así que conviene cuidar tus palabras, pero aun así te recomiendo dejar que tus emociones marquen el rumbo, no solo esta semana, sino como una nueva forma de vivir.

También saldrá a la luz información relacionada con temas familiares. Es buen momento para observar cómo se cuida y educa a los niños en tu entorno familiar. Hay formas de hacer todo más amoroso, y ahí está la clave.

En cuanto al dinero, sí, llega una entrada extra. Disfrutar de tu trabajo te ayudará a obtener mejores resultados. Y si el amor se asoma, tómalo con calma y diviértete.

Consejo: No seas tan duro contigo mismo.

Géminis

Tu tirada:

La Justicia – 2 de Pentáculos – Rey de Copas

¡Uy! Se siente raro tener que apretarse el bolsillo, ¿verdad? Pero tranquilo, eso es parte de ser más responsable con tus recursos. Es una señal de madurez, y muy pronto vas a ver los beneficios de manejar mejor tu dinero.

Esta semana tendrás la mente más clara para darte cuenta de dónde dejaste abandonado un sueño... y cómo podrías retomarlo. Es un buen momento para volver a caminos que antes no se concretaron. Eso sí, al volver a esos proyectos también volverán personas del pasado. No se trata de gente con la que quedaste mal, sino de personas con las que coincidiste mientras perseguías alguna meta.

También se viene el reencuentro con una amistad muy especial del pasado. Llega para quedarse durante toda esta temporada de Mercurio retrógrado, y si tú lo deseas, puede quedarse por más tiempo en tu vida. No dejes pasar esos reencuentros: vienen con un propósito, sobre todo para inspirarte otra vez.

Por otro lado, te pagarán algo que te debían. Úsalo sabiamente, sobre todo para saldar deudas.

En el amor, puede surgir algo especial con una amistad o incluso con un vecino o vecina.

Consejo: Elige con sabiduría. Escucha tu intuición.

Cáncer

Tu tirada:

6 de Copas – 4 de Copas – 3 de Espadas

Esta semana el Sol se despide de tu signo, y eso puede hacer que te sientas algo vulnerable. Ahora toca demostrar que todo lo que dijiste que eras… lo eres de verdad. Es posible que enfrentes críticas, pero no te las tomes de forma personal. Cuando estás en el centro de atención, es normal que aparezcan ciertas molestias. Recuerda: el foco también atrae moscas.

Lo más importante será defender el valor de lo que has hecho. Aunque lluevan comentarios, no te dejes. Mantente firme en tu camino.

En el plano amoroso, podrían reaparecer personas del pasado —muy típico de Mercurio retrógrado—, pero confío en que sabrás mantener tu dignidad y no caerás en lo mismo de antes. Todo se trata de recordar tu valor. Esa es la clave.

En tus relaciones en general, tomarás el control y no permitirás que te pasen por encima. Me encanta esa nueva actitud. Además, serás de los pocos afortunados que recibirán un ingreso extra durante esta temporada.

Con la entrada del Sol en Leo, tu autoestima se fortalece. Muestra con orgullo todo lo que te ha costado construir. No sueltes el esfuerzo ahora que estás brillando.

Consejo: Es momento de salir del capullo. Ya estás listo para mostrar todo tu crecimiento.

Leo

Tu tirada:

Caballo de Copas – Paje de Bastos – El Diablo

¡Ya comienza tu temporada, Leo! Y seguro ya lo estás sintiendo. Esta semana todo puede parecer más positivo y lleno de esperanza. Sin embargo, cuidado con andar demasiado en las nubes. Si algo no está escrito o confirmado, mejor considéralo como si no existiera. No te dejes llevar por la emoción del momento.

Tu autoestima también sube esta semana —y eso está increíble—, pero ojo: sentirse invencible puede ser peligroso si te lleva a repetir hábitos que no te hacen bien. Evita caer en patrones o adicciones que ya habías dejado atrás. Este es un buen momento para crear y sacar tu lado más artístico, así que canaliza esa intensidad emocional en algo productivo.

Cuida tus gastos. Mercurio retrógrado no es excusa para lanzar el dinero al aire.

Y si alguien te atrae solo por deseo, está bien… pero no lo confundas con amor. No te engañes ni confundas a la otra persona.

Consejo: Contrólate y mantén los pies en la tierra.

Virgo

Tu tirada:

2 de Bastos – 7 de Bastos – 9 de Copas

Esta semana puede sentirse algo pesada, no te voy a mentir. Con el Sol acercándose a Leo, algunas emociones o asuntos que habías mantenido ocultos comienzan a salir a la superficie para que los enfrentes y los sanes.

Especialmente, podrían reaparecer pasiones, deseos o proyectos que decidiste dejar atrás porque en su momento no te sentías capaz o porque no contabas con los recursos, ni el apoyo, tal vez incluso de tu familia. Todo apunta a heridas o sueños de la infancia que quedaron en pausa y que ahora buscan una segunda oportunidad.

Lo importante es hacerte consciente de ellos. Ya no eres el niño o la niña de antes. Ahora puedes ver todo desde otra perspectiva, con más madurez y experiencia. Eso sí, evita caer en la nostalgia profunda que te lleve a sentir enojo o tristeza. El recuerdo debe ser solo una guía, no un ancla.

Cuidado también con el dinero: podrías gastar de más intentando llenar vacíos emocionales. Mejor busca liberar tensiones a través de actividad física; el ejercicio, especialmente el cardio, te ayudará a procesar lo que llevas dentro.

Consejo: No te dejes llevar por fraudes ni por sentimentalismos.

Libra

Tu tirada:

La Torre – La Muerte – La Rueda de la Fortuna

¡Wow! Esta semana viene intensa, Libra. Tres arcanos mayores en tu tirada indican que los cambios no solo serán fuertes, sino profundamente transformadores. El universo viene a ponerte a prueba para ver si realmente aprendiste de experiencias pasadas… o si solo estabas evadiendo las lecciones.

Podría haber un reencuentro, e incluso una posible reconciliación, con amistades del pasado. Mantente atento. Por otro lado, esta semana las redes sociales podrían disparar algunas inseguridades, así que si necesitas tomar distancia o hacer un “detox digital”, no dudes en hacerlo.

Esta etapa es perfecta para transformar lo que ya no te sirve, recoger los frutos de tu esfuerzo y comenzar a planear tu próximo paso. Habrá una entrada de dinero, y la verdad te caerá bien porque este Mercurio retrógrado podría sentirse algo apretado en lo económico.

Muy importante: tienes que reconocer los patrones que se repiten en tu vida. No puedes seguir ignorándolos. Si no los ves o no los enfrentas, el mismo ciclo seguirá ocurriendo. El universo es claro: ya no hay marcha atrás. Lo que sigue depende de ti, pero debes actuar de una forma diferente.

Consejo: Haz las cosas de otra manera. Es momento de romper con lo repetitivo.

Escorpio

Tu tirada:

6 de Pentáculos – 5 de Copas – La Fuerza

¡Vas bien, Escorpio! Aunque a veces te clavas demasiado en lo emocional y te cuesta soltar, esta semana la llevas con más calma. Es probable que lleguen recuerdos de personas que ya no están en tu vida, así como de lugares donde trabajaste y que marcaron parte de tu crecimiento. Todo eso llega para recordarte lo mucho que has avanzado. Hoy eres más fuerte, más hábil y esa chispa con la que naciste sigue viva.

Tu autoestima sube esta semana gracias al reconocimiento por tu trabajo. Celébralo como se debe y sigue adelante con confianza.

Eso sí, ten cuidado con los impulsos al gastar. Algún recuerdo o sensación de carencia podría hacerte querer llenar ese vacío con una compra innecesaria.

En el amor, necesitas dejar de mirar hacia el pasado. Si estás soltero, no sigas llorando por una historia que te hizo dudar de ti mismo. Tienes que soltar la idea de que el amor tiene que doler para ser real. No es así.

Y algo muy importante: no regales tus talentos. Valen, y mucho. Aprende a cobrar lo justo por lo que haces.

Consejo: No sueltes el control ni el poder que has recuperado.

Sagitario

Tu tirada:

Reina de Espadas – 8 de Espadas – El Mago

Esta semana tendrás que usar todos tus recursos para no confundirte. Hay muchas cosas que prometiste hacer y que se te han olvidado, pero no te preocupes, solo necesitas organizar tus prioridades y no dejar que el estrés te domine.

Ten cuidado con lo que dices, especialmente cuando des tu opinión, porque podrías meterte en problemas. A veces, por la influencia de Júpiter, puedes mostrar un poco de arrogancia sin querer. Antes de hablar, piensa si tus palabras realmente aportan o si solo buscas provocar.

En cuanto al dinero, el universo indica que sí hay forma de resolver tus asuntos financieros, pero necesitarás ayuda externa. Hay temas que superan tu conocimiento, por lo que una asesoría financiera podría ser muy útil. Sé que las deudas te causan estrés, pero tienen solución.

En el amor estás un poco confundido y no sabes bien qué sientes. Por ahora, lo mejor es que te enfoques en ti mismo.

Consejo: Acércate más a tu familia, te hará bien.

Capricornio

Tu tirada:

As de Espadas – Rey de Bastos – Paje de Copas

Esta semana, si sientes que nadie reconoce tus esfuerzos, tranquilo, porque pronto tendrás seguidores y admiradores, justo como te gusta. La gente está viendo todo lo que haces, y todos tus esfuerzos comenzarán a traducirse en reconocimiento y fama. No te hagas el difícil y acepta los cumplidos que están por llegar.

Lo que pediste al universo hace unos meses está por materializarse, falta poco. Recuerda que es importante que sigas disfrutando, experimentando y creando desde un lugar más relajado. No te presiones por la perfección.

En lo laboral, tendrás libertad creativa, así que aprovecha para innovar y probar nuevas ideas. Entre más sueltes el control y las exigencias, mejor te irá. Además, la entrada de dinero está asegurada durante esta temporada de Leo. Para ti, Mercurio retrógrado será leve, así que aprovecha.

En el amor, relájate y diviértete probando cosas nuevas.

Consejo: Todo se acomoda a su tiempo.

Acuario

Tu tirada:

El Loco – 4 de Pentáculos – La Sacerdotisa

Ya llegó la persona más fuerte y persistente del zodiaco. Aunque a veces no lo sientas así, nadie ha resistido como tú en los últimos meses. Aferrarte a la esperanza ha sido lo que te ha mantenido a flote.

Se avecina una mejor etapa económica para ti. Lo que este Mercurio retrógrado te enseñará es que las relaciones tienen un impacto fuerte en tu futuro, y si las descuidas, ese impacto puede ser negativo. Es importante que aprendas a elegir mejor a las personas con las que te rodeas.

Sé que no es fácil —yo también sé lo que es ser piscis y tomar malas decisiones— pero no todas las personas son tan nobles como nosotros creemos.

Esta semana el dinero comenzará a llegar y todo empezará a tener más sentido. Te darás cuenta de que tu economía ha estado tambaleando porque no ha tenido un objetivo claro. Trabaja en definirlo y todo tomará mejor forma.

En el amor, se acerca algo puro y verdadero, probablemente en agosto, cuando Mercurio retrógrado ya haya terminado.

Consejo: Diversifica tus opciones y proyectos.

Piscis

Tu tirada:

As de Bastos – Paje de Espadas – Reina de Copas

Esta semana debes prestar mucha atención a cómo te habla tu cuerpo, porque cada síntoma que aparezca estará conectado directamente con alguna herida del corazón, probablemente relacionada con un amor del pasado. La carta indica que escribir o dibujar tus emociones puede ayudarte mucho a sanar.

También es un buen momento para limpiar y ordenar tus espacios, especialmente aquellos que reciben poca luz solar, ya que lugares húmedos tienden a acumular malas energías. Sería ideal que durante esta temporada de Mercurio retrógrado tengas cerca algún objeto o juguete de tu infancia, para recordarte tus pasiones y tu corazón noble, y así evitar que te sientas amargado.

Además, esta semana podrías tener mensajes o sueños relacionados con personas de tu pasado, ya sean amorosos o laborales. Recuerda que solo son recuerdos, no te aferres a ellos.

Será una gran semana para planear y organizar el próximo mes; mientras antes lo hagas, más claridad tendrás.

En el amor, se perfila algo con alguien más joven.

Consejo: No pierdas de vista tu meta, mantén los ojos en el camino.

