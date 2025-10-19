Nana Calistar: Horóscopos para HOY 19 de octubre de 2025

AriesLa vida está preparando grandes cosas para ti, pero es momento de moderar tu carácter. Últimamente has reaccionado con exceso ante situaciones menores y terminas ofreciendo disculpas a quienes no tenían culpa alguna. Mantén la calma y confía en el proceso.TauroProcura ser consciente de tus pensamientos y deseos, ya que en este momento tienen una gran fuerza y podrían materializarse antes de lo que imaginas. Estás atravesando una etapa en la que tu carácter se encuentra especialmente impulsivo; si no logras controlar tu temperamento, podrías herir a las personas que más te aprecian.GéminisSe acercan días llenos de movimiento y vitalidad, incluso un posible viaje a la playa o a un sitio donde puedas descansar y reconectar contigo mismo. Aun así, mantén la prudencia: no confíes ciegamente en nadie, pues la vida te ha estado recordando que quien mucho confía, termina por quemarse.CáncerControla tus emociones, pues últimamente pasas de la calma a la tormenta en cuestión de minutos. No dejes que nadie te menosprecie ni apague tu luz, porque posees un brillo único que muchos desearían tener.LeoNo cambies tu esencia para complacer a nadie; quien te ame lo hará con tus defectos y peculiaridades. Se acercan días de altibajos emocionales, así que controla tu temperamento para no lastimar a quienes no lo merecen.VirgoSi reconocieras tu valor, no te rebajarías con quien no te alcanza. Se acercan días intensos y tu ánimo será una montaña rusa: amor un día, enojo al siguiente. Cuida tus palabras, pues una frase mal dicha puede dejar cicatrices profundas.LibraNo arriesgues tu confianza en nadie, ni siquiera en quien jura lealtad eterna. Octubre cierra un ciclo y abre otro más enriquecedor: tu independencia emocional.EscorpioEres de quienes sienten todo intensamente, se lo toman a pecho y lo guardan hasta explotar. Este mes traerá emociones fuertes, reencuentros y verdades que dolerán, pero también te liberarán. Alguien del pasado podría volver, buscando disculpas o intentando reavivar lo que fue.SagitarioSe acercan cambios intensos que sacuden hasta las raíces, pero también traen bendiciones ocultas. Es momento de tomar acción y dejar de esperar señales: el universo ya te habló, solo necesitas escucharlo.CapricornioEs momento de cerrar los capítulos que te dejaron vacío y comenzar una nueva historia donde tú seas el protagonista. No te sacrifiques esperando que otros cambien por ti; transforma tú tu camino, pero para volverte más fuerte, más sabio y más imparable.AcuarioTu carácter estará intenso, de esos días en que ni tú te soportas. Ten cuidado de no descargar tu enojo con quien solo quiere ayudarte. No confundas aliados con enemigos; aprende a reconocer quién realmente está de tu lado.PiscisDeja de dudar y no escuches a quien solo busca crear problemas. Este inicio de mes viene lleno de bendiciones, perfecto para darle forma y color a los sueños que guardas en tu corazón.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *XP