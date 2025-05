Desde la cueva sagrada, donde los vapores de Gaia aún ascienden, la voz de Apolo me atraviesa y, como en tiempos antiguos cuando Manto y Filis acompañaban mis visiones, traigo para ti la profecía de los días 24 y 25 del mes de mayo, bajo la vigilancia del cielo y el eco de los sabios.

Oráculo de Pitia para los días 24 Y 25 de MAYO

ARIES (21 de marzo - 19 de abril)

El oro que buscas no se encuentra en la prisa, hijo de Enialio; si insistes en el ritmo del hierro, quebrarás la hoja. Recuerda a Epígenes de Tebas, quien halló más respuestas en el reposo que en la batalla: no firmes nada bajo el impulso.

TAURO (20 de abril - 20 de mayo)

Si descuidas tu cuerpo como lo hizo Menecles de Aulide, perderás más de lo que crees ganar. Estos días traen promesas de tributo y recompensa, pero solo si detienes tu marcha. Tu talento para generar riqueza florece si tomas la pausa del mediodía como un ritual.

GÉMINIS (21 de mayo - 20 de junio)

Espejo dual, como Cleobulina, la creadora de enigmas, tienes un don para negociar lo invisible. Este 24 y 25, el oráculo ve una oferta envuelta en palabras confusas. Vigila los contratos, y no tomes decisiones mientras tu cuerpo pida reposo. El dinero vendrá por caminos indirectos. No respondas aún: escucha.

CÁNCER (21 de junio - 22 de julio)

Hija de Selene, tu alma es un vaso de emociones. Como el astrónomo Sosígenes, que medía los cielos con paciencia, debes medir tus fuerzas. El dinero que llega no es aún estable, pero una señal se revelará si permites que tu cuerpo repose junto al mar o al silencio.

LEO (23 de julio - 22 de agosto)

Nacido bajo la mirada de Heracles, tú que dominas con presencia, recuerda a Hermótimo de Clazómenas, cuyo espíritu viajaba sin dejar su cuerpo. Así debes actuar: no todo debe ser visible para ser valioso. El descanso es estrategia. Una inversión te ronda, pero requiere pausa para madurar. No lo fuerces.

VIRGO (23 de agosto - 22 de septiembre)

Como Hiparco de Nicea, que veía lo imperceptible en el firmamento, tú también verás. Pero no ahora. El oráculo advierte: tu mente está afilada, pero tu cuerpo necesita ser ungido con descanso. De lo contrario, tus decisiones económicas serán turbias.

LIBRA (23 de septiembre - 22 de octubre)

Equilibrio danzante, como Telésilo de Argos, poeta de la paz, es tiempo de encontrar armonía entre tu afán por sostenerlo todo y tu necesidad de descanso. El dinero fluye, pero con desigualdad. Tus ideas serán más valiosas después del sueño.

ESCORPIO (23 de octubre - 21 de noviembre)

Misterio en carne viva. Así como Panecio el estoico supo que la fortuna se alcanza con calma interior, tú también debes contener tu fuego. Los hilos del dinero están en manos ajenas. No luches por controlarlos: la riqueza se encuentra tras el velo.

SAGITARIO (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Flecha alada, no todo lo que brilla debe ser perseguido. Aprende de Critias, cuya ambición sin freno lo cegó. El descanso no es ocio, es una parte del viaje. El dinero vendrá a través de una enseñanza o consejo. No gastes por impulso.

CAPRICORNIO (22 de diciembre - 19 de enero)

Recuerda a Teages de Atenas, sabio que abandonó el bullicio para hallar el conocimiento. No firmes, no compres, no avances sin haber dormido bien: el oro no rendirá si lo buscas con ojos cansados.

ACUARIO (20 de enero - 18 de febrero)

Portadora de aguas nuevas, como Metón de Atenas, que vio más allá del calendario común, tú también ves lo que otros no. Una noticia económica llegará si permaneces en quietud. No tomes decisiones impulsivas.

PISCIS (19 de febrero - 20 de marzo)

Recuerda a Arístides el Justo, quien halló más riqueza en el equilibrio que en la codicia. Habrá una oportunidad económica en tu entorno, pero será sutil. Si agitas las aguas, no la verás. Detente, la visión llegará en medio del silencio.

Así habló el Oráculo, no olvides que el cuerpo que descansa también profetiza, y que el oro verdadero brilla más en la sombra de la pausa.

