Llegamos a una etapa crucial a nivel zodiacal, la temporada de Leo continua en su apogeo y esto afectará a más de un signo a nivel personal, emocional e intelectual.

Algunas de las aptitudes del signo de fuego, influyen directamente en el actuar y el pensar de las personas.

Aquí te contamos cuales son los signos que deberán ser más reflexivos los siguientes días y pensar un poco antes de llevar a cabo una acción que repercuta en los demás y su alrededor.

Acuario

Unos de tus rasgos negativos característicos es tu egoísmo, Acuario y estos días las personas que te rodean pueden sentirse abrumadas y decpcionadas ello. Ten cuidado. Se te presentará un cambio importante este inicio de mes, especialmente en lo financiero, sin embargo, ahorra, no es recomendable que hagas gastos innecesarios en este momento.

Cáncer

Estos días tu sentimentalismo puede jugarte en contra Cáncer, debido a que te enfrentarás a nuevos retos, los cuales te serán complicados, pero no desistas, con tu perseverancia todo se puede lo lograr. No te sentirás tan fuerte o lleno de energía a principios de este mes, no obstante, recuerda que cuales son tus fortalezas y apoyate en ellas.

Leo

Tu egolatría y tu tendencia a querer ser el centro de atención, pueden ser desesperantes en ciertas ocasiones para los demás Leo, recuerda que aunque sea tu temporada, dejarle los reflectores de vez en cuando a los que te rodean, no está de más. En la cuestión del amor, las cosas se pondrán un poco turbulentas, pero a medida que avance el mes, verán la luz al final del tunel, no olvides hacer acopio de tu paciencia.

CT