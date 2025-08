Horóscopo Negro para HOY 5 de agosto; segunda parte

LIBRA (23 septiembre-22 octubre).

Te das cuenta de que no puedes seguir amargándote por tonterías que, en serio, no merecen tanto espacio en tu cabeza. La vida son dos días, Libra, y uno de ellos ya lo has gastado como si nada. Haz una limpia energética: desinstálate Instagram, tómate un descanso de TikTok, deja de ver reels de tres horas que no te aportan nada. Tu mente está saturada, colapsada, fundida, y tú necesitas volver a ti.

ESCORPIO (23 octubre-21 noviembre).

Este martes te vas a dar cuenta de una cosa importantísima: tienes más poder del que creías. Tu mente, tu intuición, tu resistencia emocional: son tremendos. Y por fin, de verdad, las cosas empiezan a ponerse de tu lado. Se abren caminos, llegan noticias buenas, esas que no te esperabas y que te devuelven la fe.

SAGITARIO (22 noviembre-21 diciembre).

Empiezas a ver la vida desde otro lugar, con otra perspectiva. Te das cuenta de quién está y quién no. Y sobre todo, te das cuenta de que lo único realmente importante es tu gente. Tu tribu. Esa familia —de sangre o no— que ha estado ahí mientras todo se venía abajo. Así que esta semana, deja el trabajo en segundo plano, pasa de los deberes y las responsabilidades eternas, y dedícate a disfrutar.

CAPRICORNIO (22 diciembre-21 enero).

Este martes es una especie de desconexión emocional y mental, pero una desconexión que te va a servir muchísimo para volver a conectar contigo. Para escucharte de verdad, que ya sabes que a veces te haces el fuerte, el que todo lo puede, y te olvidas de mirar hacia dentro. Y te voy a decir algo importante, esta semana hay cosas que tienes que hablar de lo que aún te hace ruido.

ACUARIO (22 enero-19 febrero).

Confía en el tiempo, porque ya sabes cómo es: siempre termina por colocar a cada quien en su sitio. Tú no tienes que desgastarte ni desgarrarte para demostrar nada. Ya llegará el momento de que se vea todo claro. Y mientras tanto, no des voz a quien no lo merece. No alimentes el ego de quien solo quiere drenarte.

PISCIS (20 febrero-20 marzo).

Sí, hoy puedes soltar todo eso que te ha estado doliendo en silencio. Sabes bien que has estado arrastrando demasiadas cosas que no te pertenecen. Culpas que no son tuyas. Pensamientos que te machacan. Emociones que te muelen. Piscis, ya basta de cargar con todo eso. Este día toca liberarte de esa vocecita interna que no para de criticarte. La que te dice que no eres suficiente. Que te equivocaste. Que no mereces lo bueno. Sabes perfectamente que todo eso es mentira.

Con información del Horóscopo Negro

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO