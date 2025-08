Horóscopo Negro para HOY 5 de agosto; primera parte

ARIES (21 marzo-20 abril).

Aries, cuando el dinero entra y las cosas empiezan a ir bien, hay gente que no lo soporta. Gente que se dedica a hablar de ti, de tu vida, de tus relaciones, como si fueran tertulianos de tu reality. No caigas en eso. No entres al juego de quien solo quiere desestabilizarte. Que hablen. Que inventen. Que miren. Tú sigue a lo tuyo.

TAURO (21 abril-20 mayo).

Vas a soltar verdades. A la cara. Y quien no sepa escucharlas, que se prepare, porque tú no vas a bajar la cabeza. Esta semana es un punto de inflexión brutal, Tauro. Vas a cambiar tu forma de pensar, de sentir, de reaccionar. Ya no te vas a tomar las cosas tan a pecho, ya no vas a absorber los problemas emocionales de los demás como si fueran tuyos.

GÉMINIS (21 mayo-21 junio).

Has estado enfadada con todo el mundo, incluso contigo misma, y lo peor es que lo sabes. Y sí, hay personas que sí tienen parte de culpa, que no han estado a la altura, que te han decepcionado, pero eso no significa que tengas que ir por la vida explotando por todo. Relájate un poco, Géminis. Baja el fuego. Respira. No hace falta que te comas a nadie esta semana, al menos no a los que no tienen la culpa de tus frustraciones.

CÁNCER (22 junio-22 julio)

Estás en plena metamorfosis, Cáncer. Cambiando de piel. Viendo que ya hay cosas que no encajan contigo, personas que no te aportan, rutinas que ya no te hacen bien. Y aunque a veces te cueste soltar —porque tú eres de las que se aferra, por miedo, por costumbre, por cariño—, esta semana toca mirar hacia dentro.

LEO (23 julio-22 agosto).

Admítelo, no tienes que fingir que todo está bien. No tienes que ir por ahí maquillando el dolor, haciéndote la fuerte, poniendo buena cara cuando por dentro estás deseando gritar. Si esta semana te apetece desaparecer un rato del mundo, hazlo. Si necesitas llorar, llora. Si quieres hablar de lo que te duele, habla. No eres menos fuerte por sentir.

VIRGO (23 agosto-22 septiembre).

Vas a tener que pelear, sí, por lo tuyo, por tus ideas, por tus planes, por lo que has estado construyendo con esfuerzo, incluso por tu paz mental. Pero no te va a dar miedo. Estás más fuerte que nunca, Virgo, y aunque haya quien te critique, quien hable sin saber, quien intente desacreditar lo que haces o cómo lo haces, no te va a importar absolutamente nada.

