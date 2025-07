Horóscopo Negro para HOY 31 de julio; segunda parte

LIBRA (23 septiembre-22 octubre).

Abre ese corazoncito que llevas tiempo protegiendo y déjate sentir. Venus en Cáncer trae cosas buenas para tu vida amorosa, y si estás con alguien, es momento de pedir lo que te mereces, pero desde el cariño, desde el amor, desde esa parte tuya tan preciosa que sabe expresar sin destruir. Si estás soltero/a, ojo, que alguien puede tocarte el alma sin querer.

ESCORPIO (23 octubre-21 noviembre).

No seas tan dura contigo. Sí, eres un ser oscuro, profunda, medio lunática a ratos, pero también están pasando cosas muy bonitas en tu vida. Y a veces te cuesta verlas porque estás tan acostumbrado al drama que cuando algo va bien, te da miedo. Agradece. Agradece a la vida, a ti, a los que están contigo. Y date un capricho sin remordimientos.

SAGITARIO (22 noviembre-21 diciembre).

Sagi, gracias por saber reírte hasta de tus propias desgracias. Porque eso, querida, es un superpoder. Cuando todo se va a la chingada, tú eres de los pocos signos que, en vez de hacerse un drama en tres actos, se echa unas risas y sigue adelante. Y ahora estás justo ahí.

CAPRICORNIO (22 diciembre-21 enero).

Sigue viviendo. No te quedes atascado en el drama, no te hundas más en ese bucle de “¿y si hubiera hecho esto o lo otro?”. Lo que pasó, pasó. Si quieren hablar, que hablen. Si quieren inventar, que inventen. Tú ya diste la cara, dejaste clara tu versión y no tienes que dar ni media explicación más. Punto final.

ACUARIO (22 enero-19 febrero).

Es hora de vivir el presente, Acuario. Y no solo decir que lo haces, sino hacerlo de verdad. Eso también incluye dejar a los demás vivir el suyo. Especialmente en tus relaciones más cercanas. Esta semana es probable que alguien de tu círculo intente sacudirte para traerte de vuelta al ahora, incluso a darte una especie de ultimatum para que vivas el presente de una vez por todas.

PISCIS (20 febrero-20 marzo).

En el trabajo, puede que todo te haya estado costando el doble últimamente. Las cosas se han hecho pelotas, el estrés te ha pasado factura, y sientes que por mucho que hagas, no avanzas. Pero confía, Piscis, las buenas noticias están al caer. Ese mensaje que llevas esperando, esa llamada o esa confirmación, puede llegar cuando menos lo esperes.

Con información del Horóscopo Negro

AO