Aries

Tu corazón necesita claridad. Hay conversaciones pendientes o decisiones que has postergado por miedo a que todo cambie. Pero seguir esperando solo alarga lo inevitable. Si alguien te interesa de verdad, actúa. Si ya no sientes lo mismo, también dilo. El amor crece con verdad, no con evasivas.

Tauro

Has estado descuidando lo emocional por enfocarte en lo práctico. Pero el amor no sobrevive solo con buena voluntad: necesita tiempo, presencia y cuidado. Si estás en pareja, pregúntate qué tanto te estás involucrando. Si estás soltero, asegúrate de no cerrarte por miedo a volver a sentir.

Géminis

Tu vida amorosa se vuelve más ligera cuando dejas de cargar con heridas viejas. No repitas patrones que ya conoces. Suelta a quien ya no está y deja espacio para nuevas conexiones. El amor no necesita explicaciones, solo sinceridad y disposición para empezar limpio.

Cáncer

Tienes que dejar de justificar lo que no se siente bien. Si alguien no te da paz, no es amor. No te acostumbres a relaciones en donde tienes que explicar tu valor. Ponle nombre a lo que sientes, aclara lo que te molesta y no tengas miedo de poner límites, incluso si eso implica un adiós.

Leo

Ya no es tiempo de conformarte con amores a medias. Has dado mucho, pero también te has guardado tus verdaderos deseos por miedo a perder. Es momento de reclamar lo que realmente quieres en una relación. No te calles por evitar conflictos: el amor auténtico empieza cuando dejas de disfrazarte.

Virgo

No tomes decisiones en pareja desde la confusión. Si no sabes lo que sientes, no arrastres a nadie más a tu incertidumbre. Tómate un momento para entender si estás ahí por cariño o por costumbre. Solo desde la honestidad puede crecer algo verdadero.

Libra

Deja de tratar de salvar vínculos que ya no quieren ser salvados. No es tu tarea convencer a nadie de quedarse ni de cambiar. Si hay amor, lo sabrás por la calma, no por el caos. Suelta la necesidad de controlar la relación y empieza a fluir con lo que hay... o con lo que ya no hay.

Escorpión

Ya no pongas pausa al corazón. Sigues esperando el momento ideal para acercarte, para decir lo que sientes o para empezar de nuevo. Pero el amor no espera a que todo esté perfecto. Si sientes, exprésalo. Si amas, cuídalo. El silencio no construye, solo enfría.

Sagitario

Hay tensión en tus relaciones más cercanas y podrías verte en medio de conflictos afectivos. Evita involucrarte donde no te corresponde. En tu propia relación, cuida tus palabras y no uses el amor como escudo para no hablar de lo que duele. Ser claro también es un acto de amor.

Capricornio

A veces te cuesta creer que alguien pueda quererte tal cual eres. Y sin darte cuenta, te pones a prueba en tus vínculos. Basta de dudar de tu valor. El amor que viene o el que ya tienes necesita verte con los ojos que tú mismo aún no usas contigo. Trabaja en tu autoestima: es el cimiento de cualquier relación sana.

Acuario

Tu mundo emocional ha estado agitado, y eso se nota en tu manera de vincularte. Tal vez estés proyectando tus tensiones en la relación o alejándote cuando más necesitas conexión. Date un respiro, pero también date permiso de sentir. El amor no se sobrevive: se vive.

Piscis

Hay una batalla entre lo que sientes y lo que temes. Estás dudando de alguien o de ti mismo, y eso está poniendo en pausa una historia que podría tener futuro. Antes de exigirle a la otra persona, revisa si tú estás dando lo que esperas. Y si ya no hay conexión, no lo prolongues solo por costumbre.

Con información de Nana Calistar.

