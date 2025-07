Horóscopo Negro para HOY 31 de julio; primera parte

ARIES (21 marzo-20 abril).

Vas a darte cuenta de que lo más importante ahora es pasar más tiempo con tus amigos. Esta semana vives momentos que te van a tocar el corazón, que te harán reír como hacía tiempo no lo hacías, que te recordarán que tienes que hacer más hueco en tu vida para la gente que te quiere y menos para el estrés del trabajo. Vuelve a conectar con lo sencillo, con los planes sin plan, con los amigos que te abrazan sin juzgarte. Ahí está la magia.

TAURO (21 abril-20 mayo).

A veces, esta vida se trata de cortar lazos, de renunciar a lo que no vibra contigo, de soltar trabajos, relaciones, amistades o hábitos que simplemente ya no tienen lugar en esta versión actualizada de ti. Y ojo, esto no es un fracaso, aunque haya quien lo diga. Esto es madurar, elegirte, apostar por tu paz, tu estabilidad, tu felicidad. A veces volver a tus raíces, a lo que te hace bien, no es retroceder. Es recordarte quién eras antes de que todo se complicara.

GÉMINIS (21 mayo-21 junio).

Tu cuerpo y tu mente te están pidiendo tregua, Géminis. Estás entendiendo que no puedes seguir posponiendo tu vida por el trabajo, que no puedes seguir cancelando planes que te ilusionan porque estás hasta el cuello. Este jueves toca ponerte encima del estrés, no debajo. Toca ordenar prioridades. Toca recuperar la alegría por las pequeñas cosas.

CÁNCER (22 junio-22 julio)

Hay algo que también estás notando: cierta conexión con ciertas amistades ya no son lo que eran. No es que te hayan hecho nada malo, pero sientes que ya no estás en el mismo camino. Como que tú has girado hacia un sitio más profundo, más consciente, y ellas siguen en otro rollo. Y no pasa nada. No todas las amistades están hechas para durar toda la vida. Algunas solo te acompañan durante un tramo del camino.

LEO (23 julio-22 agosto).

Cuidado con los contratiempos de Mercurio retrógrado porque pueden ser bastante peligrosos, sobre todo para tu cuenta bancaria. Es posible que esta semana tengas que pagar (bastante) por algo que dejaste pasar o hiciste mal hace tiempo. Sí, es lo que toca, Leo. Puedes enfadarte, maldecir, hacer un drama. Pero luego te toca apechugar, asumir la lección y moverte para recuperar lo perdido.

VIRGO (23 agosto-22 septiembre).

Este jueves puede que tropieces con gente que no se hace responsable de sus cagadas. Personas que en vez de pedir perdón, se hacen los locos. Mira, Virgo, guarda tu energía. No es momento de ir por ahí soltando verdades como cuchillos. Esta vez, tu silencio va a doler más que cualquier discurso. No des importancia a quien no lo merece.

