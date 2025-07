Nana Calistar: Horóscopos para HOY 31 de julio de 2025

Aries

Este es el momento ideal para ponerte al corriente con esos trámites o documentos que llevas postergando. Todo fluirá mejor si te organizas y no dejas las cosas al último minuto. Además de resolver lo legal, este proceso podría abrirte nuevas oportunidades. Confía en que todo llega cuando debe, aunque a veces la espera parezca eterna.

Tauro

Tu cuerpo está pidiendo una pausa. Si has sentido cansancio, dolores o altibajos de salud, no lo ignores. Ir por la vida a base de remedios rápidos no es la solución. Escucha a tu organismo, agenda una revisión médica y cuídate de accidentes o imprevistos que podrían desbalancearte más de lo necesario.

Géminis

Es momento de soltar cargas emocionales que ya no te corresponden. No necesitas buscar venganza ni aclarar nada: quien te quiso dañar, terminará solo en su propio enredo. Libérate del rencor y sigue adelante, con la frente en alto. El karma hará lo suyo.

Cáncer

Ponle un alto a las personas que cruzan tus límites. No estás para tolerar rumores ni actitudes desgastantes. Si hay algo que aclarar, hazlo de forma directa y honesta. El silencio solo alimenta malentendidos que luego son difíciles de frenar.

Leo

Ya no vivas en automático. Haz una pausa y pregúntate qué te está faltando para sentirte realmente vivo. Has logrado mucho, pero podrías ir más lejos si dejas de ponerte trabas mentales. Suelta lo que te detiene y ve tras lo que de verdad te inspira.

Virgo

Si aún no tienes claridad, evita tomar decisiones importantes . Estás en una etapa en la que cualquier impulso podría salir caro. Respira, reflexiona y espera el momento oportuno. Has pasado por demasiados altibajos; ahora toca buscar estabilidad.

Libra

Tu afán de tener el control te está agotando. No puedes ni debes resolverle la vida a todos. Es tiempo de enfocarte en ti y permitir que cada quien asuma su responsabilidad. Aprender a soltar también es una forma de cuidar tu paz.

Escorpión

No sigas aplazando lo inevitable. Mientras esperas a que todo sea perfecto, las oportunidades se están escapando. Elige, actúa y confía en tus decisiones. El tiempo no se detiene, y tú tampoco deberías quedarte inmóvil.

Sagitario

Prepárate para tensiones en el entorno familiar o de pareja. Querrás ayudar o mediar, pero podrías terminar involucrado más de la cuenta. A veces lo mejor es observar, escuchar y guardar tus opiniones para no cargar con conflictos ajenos.

Capricornio

Es hora de dejar de dudar de ti. Empieza por reconocer tu propio valor, porque lo que viene requerirá que estés fuerte y convencido de tus capacidades. Levanta la mirada y da ese paso con seguridad: el escenario se prepara para algo grande.

Acuario

Tu cuerpo lleva días gritándote que necesita atención. El estrés, la ansiedad o la falta de descanso ya están pasándote factura. No sigas ignorando las señales. Haz espacio para cuidarte en serio y prioriza tu bienestar.

Piscis

Te sientes emocionalmente desbalanceado y eso está afectando tus relaciones. Si estás en pareja, revisa qué tanto estás exigiendo y cuánto estás ofreciendo. Si la conexión ya no está, lo mejor es hablarlo con madurez antes de que todo explote.

Con información de Nana Calistar.

