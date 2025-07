Horóscopo Negro para HOY 28 de julio; segunda parte

LIBRA (23 septiembre-22 octubre).

Uff, Libra… La verdad es que últimamente te sientes como si fueras la única persona con dos dedos de frente en el planeta tierra. Y mira que tú también tienes tu punto de locura, tu toque de caos, tu parte de drama, tu puntito de «nadie me entiende», pero lo que estás viendo alrededor últimamente no tiene nombre.

ESCORPIO (23 octubre-21 noviembre).

Escorpio, empiezas| fuerte la semana porque por fin te has dado cuenta de que ponerte a ti primero no es egoísmo, es supervivencia. Te has ido dejando como segunda opción durante demasiado tiempo, pero ahora vienes con las pilas cargadas, con la mente despejada y con más claridad que nunca. Vas a por todas y punto.

SAGITARIO (22 noviembre-21 diciembre).

CAPRICORNIO (22 diciembre-21 enero).

Sagi, sinceramente, gracias. Gracias por saber reírte hasta de tus propias desgracias. Porque eso, querida, es un superpoder. Cuando todo se va a la chingada, tú eres de los pocos signos que, en vez de hacerse un drama en tres actos, se echa unas risas y sigue adelante. Y ahora estás justo ahí.

ACUARIO (22 enero-19 febrero).

Nueva semana, nuevo mood, Acuario. Y menos mal, porque el drama mental que has tenido estos días no es normal ni sano. Este Mercurio retrógrado te tiene mirando atrás más de la cuenta, revisando cosas del pasado, pensando en lo que hiciste, en lo que te hicieron, en lo que no pasó y debería haber pasado. Basta ya. De verdad.

PISCIS (20 febrero-20 marzo).

Piscis, vamos a hablar claro. Este Mercurio retrógrado te está trayendo encuentros que no pediste ni por asomo. Gente que vuelve, personas que despertaban en ti cosas que tú ya habías enterrado. Y no precisamente mariposas en el estómago, sino más bien cosas oscuras, dudas, heridas antiguas. Pero esta semana toca hacer limpieza emocional. Ya no remuevas el fango, Piscis.

Con información del Horóscopo Negro

AO