Horóscopo Negro para HOY 28 de julio; primera parte

ARIES (21 marzo-20 abril).

Aries, esta semana respira hondo y no te metas donde no te llaman. Sí, ya sé que cuando ves que están tocando a los tuyos se te enciende el fuego interno y quieres entrar en modo guerrero, sacar las garras y liarla por defender los que quieres. Pero no, esta vez no. Porque si te metes en dramas ajenos, lo único que vas a ganar es cansancio mental, perder tu paz y acabar en medio de algo que ni siquiera iba contigo.

TAURO (21 abril-20 mayo).

Tauro, agárrate que esta semana marca un antes y un después en tu vida. Y no lo digo por decir, lo digo porque es real. Este 2025 ya viene siendo movidito para ti, con decisiones importantes, cambios de rumbo, gente entrando y saliendo de tu vida. Pero esta semana algo hace clic, ¡por fin!. Vas a tomar una decisión clave, de esas que te liberan por dentro y te limpian por fuera.

GÉMINIS (21 mayo-21 junio).

Venga, Géminis, tú sabes que se vienen curvas. Tú lo notas. Lo hueles. Tu intuición no falla y sabes que estás a punto de entrar en una nueva etapa. Y por eso, esta semana, lo más importante es que tengas la mente en calma. Respira, suelta, y haz cosas que te hagan bien.

CÁNCER (22 junio-22 julio)

Estás en modo rebeldía máxima, Cáncer. Y la verdad, te encanta. Estás con esa vibe de “me da igual todo y todos” porque tu intuición te está diciendo que vas por el buen camino. Y lo mejor de todo: te lo estás creyendo. Esta semana vas a pasar por una montaña rusa emocional, como buen Cáncer, sí… pero esta vez tiene una misión diferente.

LEO (23 julio-22 agosto).

Leo, estamos en tu temporada. Lo sabes, lo notas, y lo sientes en la piel. Pero claro, esta semana vas a tener que enfrentarte a algunos contratiempos y, sobre todo, a gente que intenta cortarte las alas justo cuando más ganas tienes de volar. Pero no saben que eres fuego y que no lo van a conseguir

VIRGO (23 agosto-22 septiembre).

Virgo, por fin. Por fin estás en un punto donde empiezas a querer salir más, hacer planes, vivir un poco la vida y no estar todo el día obsesionado con trabajar o tachar tareas. Estás empezando a mirar la vida con menos exigencia, dejándote llevar un poco más. Y eso es un regalazo que te estás haciendo a ti mismo, así que apláudete, porque no es fácil siendo tú.

Con información del Horóscopo Negro.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO