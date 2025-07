¿Quién es Andy Byron, empresario exhibido siendo infiel en concierto de Coldplay?

Lo que para muchos fue la mejor noche de sus vidas, para Andy Byron terminó siendo parte de uno de los peores escenarios mediáticos que las redes sociales hayan visto, ya que durante el concierto de la popular banda británica, Coldplay, el empresario protagonizó un vergonzoso momento que quedo captado en video.

Este miércoles, el grupo liderado por Chris Martin se presentó frente a más de 60 mil personas en el Gillette Stadium, en Boston, Massachusetts, en donde interpretaron algunos de sus temas más conocidos como "Adventure of a Lifetime", “A sky full of stars” y “Hymn for the weekend”.

Sin embargo, entre los asistentes se encontraba Andy Byron, quien protagoniza un vídeo en redes sociales donde aparece abrazando y muy cariñoso a una mujer.

Ambos disfrutaban tranquilamente del concierto hasta que se percataron que su imagen está siendo presentada en una de las grandes pantallas del lugar, lo que era un momento en pareja se convirtió en Kristin cubriéndose la cara con las manos y Andy cubriéndose en una estructura que se encontraba debajo de él.

De fondo se escuchó la voz de Martin, que comenzó diciendo "Mira a estos dos… ¡Muy bien, vamos! Están bien", para terminar comentado "Oh qué... o están teniendo una aventura o solo son muy tímidos", cuando ambos se separaron.

Andy Byron es el CEO de Astronomer, empresa estadounidense que se dedica al desarrollo de softwares, valorada en más de mil millones de dólares, y la mujer con la que aparece es Kristin Cobat, directora de recursos humanos de la misma compañía.

Anteriormente, Byron se desempeñó como presidente de Lacework desde 2019 a 2022 y, posteriormente fue asesor de la empresa durante un breve periodo, según indica su perfil deLinkedIn.

Además, fue director de ingresos de las empresas Cybereason y Fuze y ocupó cargos en Vericenter y BMC Software. El CEO está casado con Megan Kerrigan Byron, con quien tienen dos hijos.

