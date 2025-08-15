Horóscopo Negro para HOY 15 de agosto; segunda parte

LIBRA (23 septiembre-22 octubre).Hoy vas a replantearte muchas cosas. Te van a poner en situaciones donde tendrás que decidir si te quedas en lo cómodo, o si te atreves de verdad a romper con lo que ya no te hace bien. Vas a ver la verdadera cara de alguien. Alguien a quien quizás idealizaste más de la cuenta. Y ese momento de claridad te va a dar la fuerza que te faltaba para salir de ciertos círculos que ya no te representan.ESCORPIO (23 octubre-21 noviembre).Por muy heavy que pueda parecer la tormenta, después, siempre llega la calma, la paz, y tú lo sabes, Escorpio… pero mientras llega, no puedes vivir con el cuello tenso y la mandíbula apretada como si estuvieras en guerra las 24 horas del día. Relájate un poco, baja el ritmo, deja de querer controlarlo todo y acepta que, por mucho que te obsesiones, lo que tenga que pasar: pasará. Y cuando lleguen esos ríos, entonces sí, cruzaremos esos puentes. Pero no antes.SAGITARIO (22 noviembre-21 diciembre). Ay, Sagi, se te va a caer una venda de los ojos. Pronto. Muy pronto. Vas a ver algo —o a alguien— por lo que realmente es. Y aunque pueda doler al principio, créeme, va a ser liberador. Pero mientras eso pasa, no te encierres. No te amargues. No te apagues. Ahora mismo estás en un punto muy potente. Tienes una energía tremenda que necesita expresarse, crear, vivir, conocer, romper límites.CAPRICORNIO (22 diciembre-21 enero).Capri, o cambias de hábitos, o cambias de hábitos. No hay otro plan. Puedes seguir diciéndote que lo haces todo bien, que “así funcionas tú desde siempre” pero en el fondo sabes que necesitas cuidarte más. Y no, no hablo solo de darte un baño caliente o una siesta larga, hablo de cuidado real. Interno. Mental. Emocional.ACUARIO (22 enero-19 febrero).Acuario, agarra toda la fuerza que tengas dentro, junta cada trocito de energía que te queda y prepárate, porque este fin de semana no es uno cualquiera. Este finde es para celebrar que, por fin, la vida te está devolviendo algo de todo lo que has dado sin medida. ¿Ha sido suerte? ¿Un golpe de karma? No. Ha sido tú. Solo tú. Eres la clave de tu propio éxito. La única persona que, con todo en contra, siguió apostando por lo que sentía, por lo que creía, por lo que quería. PISCIS (20 febrero-20 marzo).Tú sabes quién eres. Lo sabes más que nunca. Y eso no siempre fue así. Hace unos meses estabas con la cabeza hecha un lío, preguntándote qué estabas haciendo con tu vida, por qué seguías en lugares que te apagaban, te rompían. Te sentías atada a cosas que ya no te representaban. En pausa. En modo supervivencia. Y eso no eras tú. Pero ahora todo empieza a moverse. Porque tú estás empezando a despertarCon información del Horóscopo Negro*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO